Test della macchia: scegli in modo istintivo e scopri quanto sei solo

Scegli una macchia e scopri quanto sei solo con questo semplice test

Molti di noi hanno una grande paura: rimanere soli. Per questo facciamo di tutto per non sentirci così anche se delle volte percepiamo la solitudine pure in mezzo ad un gruppo di persone.

Oggi ti proponiamo il test della macchia proprio per scoprire quanto sei solo e come affronti tutto ciò. Ti basterà fare una semplice scelta ascoltando il tuo istinto e il resto verrà da se.

Scopriamo insieme le varie possibilità

Test: scegli una macchia e scopri quanto sei solo

In questo test della macchia ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Scegli in modo istintivo e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Scopri quanto sei solo e come affronti la solitudine.

1) Uno

Tu sei una persona che non ha e non si pone limiti. Per te tutto è possibile, basta volerlo fortemente. Con dedizione e forza i risultati arriveranno di conseguenza.

Quando ti trovi da solo non sei triste affatto. Approfitti di questi momenti per scoprire nuovi lati della tua personalità e rimugini su ciò che ha affrontato nella tua giornata.

Il tuo obbiettivo è quello di capire quali sono i tuoi punti forti. Fai ciò per acquisire maggiore confidenza con te stessa e trarre il meglio.

2) Due

Tu cerchi proprio la solitudine. Ami i momenti solo con te stesso, perché riesci a risvegliare il tuo vero io.

Quando ci sei solo tu, ti senti completamente a tuo agio e puoi finalmente essere te stesso. Non servono maschere e sorrisi a cattivo gioco. Non hai paura di isolarti, perché lo necessiti proprio.

Sei una persona determinata e, ovviamente, indipendente. Come si dice: “Chi fa da sé, fa per tre“.

3) Tre

Tu ami ritagliarti dei momenti e spazi solo per te stessa. Vivi la solitudine come un momento di pace per il tuo corpo e la tua mente.

Studi sempre ogni minimo dettaglio di ogni situazione e sei alla costante ricerca della perfezione. Tutto ciò ti rende serena e felice.

Ami, però, anche essere circondata da amici e fare festa. Hai bisogno di entrambi i lati della stessa medaglia per sentirti in equilibrio psichico.

4) Quattro

Non ti piace affatto litigare. Questo non vuol dire che non cerchi lo scontro, ma che preferisci dialogare e avere una discussione costruttiva piuttosto che sentire le porte che sbattono e un grande silenzio.

Per i tuoi amici sei molto saggio. Tu ami stare circondato dai tuoi cari e temi la solitudine. Loro sono la tua fonte di energia e senza la loro presenza ti senti perso.

Impara a bastarti per essere veramente felice!