Il dramma di Francesco Facchinetti: spunta tutto solo ora

Certi dolori si comprendono sono una volta che si è diventati grandi, perché non si è fin da subito pronti ad affrontare quanto accade. Anche i privilegiati vivono delle terribili difficoltà, e il racconto senza filtri e censure arriva come un pugno nello stomaco. Ecco la verità di Francesco Facchinetti.

Fin dalla più tenera età ha vissuto il contatto con la musica. Oltre che ad essere il suo lavoro e una delle passioni intraprese, è pur sempre figlio d’arte. Francesco Facchinetti è un personaggio molto apprezzato, specialmente per l’indole scherzosa e ironica, ma dietro i sorrisi c’è un uomo che ha molto sofferto. Così, affrontiamo il dramma dell’imprenditore noto anche come Capitan Uncino, titolo della canzone che lo ha lanciato e fatto conoscere al panorama musicale italiano. Le parole sono forti e cambiano totalmente la visione che si può avere della sua persona.

Non sempre si trovano le parole giuste per raccontare un profondo dolore, ma Francesco Facchinetti ha avuto finalmente l’occasione per dire qualcosa di più sul suo conto. E’ nell’appassionata intervista che scopriamo delle informazioni sul suo conto che mai erano trapelate fuori. Così, per dimostrare che non sempre è tutto oro ciò che luccica, e che chiunque al di là della fama può vivere delle difficoltà del genere.

Reduce da un periodo di grandi cambiamenti ed evoluzioni decide di raccontate dei lati inediti sul suo conto. Infatti, le parole condivise hanno letteralmente lasciato tutti senza parole, perché mai nessuno ci avrebbe creduto.

Ecco le ultime novità dell’ex Capitan Uncino più divertente di sempre.

Francesco Facchinetti racconta la verità sul dramma

Quello che bisogna tenere in considerazione è che personaggi del mondo dello spettacolo sono dei privilegia, ma questo non significa che di conseguenza tutto sia facile per loro. Anzi, è proprio a causa della fama e del successo che a volte i sacrifici diventano ancora più duri ed ostili da superare. Così, dopo l’ultima tragedia sfiorata della moglie, subentrano dei retroscena del tutto inediti che fanno cambiare l’impressione da sempre avuta nei suoi confronti.

Francesco non è così divertente come sembra, o meglio è una persona molto solare, ma dietro tante risate si nasconde una persona che ha sofferto il rapporto con i genitori lontani, e non solo. Al momento, con il padre, Roby Facchinetti, vive un rapporto bellissimo e intenso, ma questo è cresciuto nel tempo.

Da piccolo, vista la sua professione di cantante, lo vedeva molto poco a causa dei tour in giro per il mondo, condizione che lo ha reso sempre più chiuso. Stessa cosa per la mamma che dirigeva una comunità di Fratel Ettore, era una donna molto impegnata. Di conseguenza, ha sviluppato un senso di solitudine che ha da sempre portato con sé, fino al punto da chiudersi.

Nonostante ciò, ha ritrovato in sua moglie Wilma un punto di riferimento costante che lo fa sentire al sicuro. Infatti, è dall’esperienza vissuta che ha deciso di essere un padre completamente diverso. Vuole essere presente per i suoi figli, per cui anche se la fine della sua carriera è stata una bella batosta, con loro al suo fianco si sente invincibile.

Del resto, non è l’unico che è stato messo in disparte in un periodo delicato della sua esistenza, anche un altro attore ha rivelato di essere rimasto orfano a nove anni, un momento difficile che lo ha messo molto in difficoltà.

I genitori sono tutto, specialmente quando si affrontano eventi traumatici come la morte dell’amico quando aveva solo 13 anni. In quel caso, si sarebbe aspettato molto più affetto, ma non è arrivato. La confessione lascia senza parole, ma senza dubbio dimostra che il successo non è sempre la chiave giusta della felicità.