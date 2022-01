Tragedia sfiorata nel vero senso della parola, la moglie di Francesco Facchinetti cade da cavallo. Da lì, succedono una serie di eventi che fanno preoccupare la famiglia e i fan che da sempre sostengono la coppia. Codice rosso in ospedale e tanti altri dettagli sono saltati fuori.

Preoccuparsi per la propria metà è il minimo, specialmente quando accadono eventi di questa gravità. Wilma Faissol è la moglie del noto imprenditore, figlio del celebre cantante del gruppo musicale i Pooh, Roby Facchinetti. Essere nell’occhio del gossip è normale per questa coppia, ma conoscere aspetti drammatici di questo tipo non è poco, anzi si tratta di un evento pericolosissimo, con determinate conseguenze.

La vita dei personaggi del mondo dello spettacolo sembra perfetta e in apparenza inattaccabile, ma niente di tutto questo dura in eterno. Anzi, entrano in gioco dei terribili drammi che veramente, potrebbero in men che non si dica far cadere il quadretto di felicità in questione.

Di dolori se ne è parlato molto

Cosa è accaduto alla coppia? Francesco e Wilma sono molto amati dal pubblico, perché condividono aspetti della loro vita privata in modo divertente e spontaneo. L’ultimo, celebra un giorno speciale, ma tristissimo a causa della caduta!

Francesco Facchinetti mostra la dura convalescenza!

Parlare dei drammi familiari non è mai abbastanza, e lo stesso Facchinetti lo fa, per celebrare un giorno speciale, in modo particolare.

Wilma Faissol è la moglie del dj più chiacchierato di sempre, Dj Francesco! L’imprenditore che continua a lavorare nel mondo della musica e dello spettacolo come manager, ha una relazione con la bellissima modella brasiliana. Sono attivi sui social media, infatti non si poteva non raccontare l’accaduto, e la festa di compleanno!

Proprio oggi la donna festeggia il compleanno, in convalescenza, a letto. Da come si mostra dalle Instagram stories, la sfortuna ha voluto che cadesse dal cavallo. L’ospedale di Desio si è preso cura di lei, anche se gli stessi non sono stati molto contenti del trattamento.

Wally è il cavallo della Faissol, le è arrivato addosso e con uno zoccolo ha colpito il mento e la nuca. Lo spavento è stato tanto, anche perché cadere da cavallo può essere letale! E’ stato semplicemente un incidente, ma il fatto di non possedere il casco ha complicato le conseguenze della brutta avventura.

Perché dopo la caduta in ospedale, forse a causa di altre emergenze, non le hanno dato molta corda. Infatti, è rimasta in pronto soccorso, con codice rosso, ad aspettare, mentre nel frattempo la paura e la preoccupazione facevano il loro corso. Per non parlare del dolore lancinante che ha affrontato.

E’ stato Facchinetti a denunciare tutto sui social, perché la donna ha aspettato ben 6 ore. Se avesse aspettato ancora, sarebbe potuta morire!

In attesa della lastra, la nausea e le vertigini hanno complicato le cose. Dopo l’esperienza tragica, alla fine ha ricevuto dei controlli privatamente, è in casa a festeggiare il suo compleanno in compagnia dei propri cari.

I bambini le portano a letto una torta con un bel mazzo di fiori, cantando auguri di buon compleanno, e di pronta guarigione.