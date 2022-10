L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi la smaschera così! Scopriamo insieme di chi si tratta

Antonella Fiordelisi è una modella e schermidore, nonché concorrente del Grande Fratello Vip 7.

La ragazza è divenuta la preferita dal pubblico dopo un televoto chiuso durante la puntata di giovedì sera.

La Fiordelisi divide la Casa. Molti credono che sia fin troppo fumina e che non ascolti i pareri degli altri. Altri invece si rivedono in lei e stanno cercando di farle capire che non può comportarsi in questo modo.

Fuori dalla Casa, invece, Antonella piace tanto infatti è la preferita dell’ultimo televoto. Ecco, però, che spunta il suo ex fidanzato che la smaschera. Vediamo insieme di chi si tratta e cosa ha rivelato

Antonella Fiordelisi, nella sua carriera, ha fatto anche la tentatrice a Temptation Island. Lo stesso programma l’ha fatto anche il suo ex fidanzato che adesso è molto famoso.

I due si sono conosciuti durante il programma, ma non in modo intimo. E’ solo dopo qualche mese che i due ufficializzano la loro storia, mentre nasce una nuova coppia al GF Vip 7.

Ma chi è l’ex fidanzato di Antonella? Vi ricordate Lenticchio, compagno di Selvaggia Roma?

Noto all’anagrafe come Francesco Chiofalo, il ragazzo si è frequentato per qualche anno con la schermidore.

Dopo aver ironizzato sul fatto che tutte le ex fiamme di Francesco stanno partecipato o hanno preso parte al GF Vip, il ragazzo smaschera Antonella.

Sul suo profilo Instagram, Chiofalo commenta il comportamento della sua ex fidanzata.

“Nonostante Antonella non si sia comportata benissimo con me per vari motivi e sono stato il primo a riconoscerlo perché ci sono stato tanti anni insieme e non è sicuramente molto simpatica. La simpatia non è proprio il suo punto forte ecco, ne ha altri” commenta duramente l’ex volto di Temptation Island.

Secondo Francesco, la gieffina non sta uscendo bene all’interno del programma o comunque non sta uscendo fuori la sua vera personalità.

“Lei è una brava ragazza, vi dico la verità, sennò non ci stavo così tanto tempo. Vedo che sta sempre in nomination, vedo che specialmente le donne sono sempre accanite contro di lei e spero che possa riprendere questa situazione” continua Chiofalo.

Effettivamente, Antonella ha molte donne contro all’interno della Casa e la gieffina ha più volte ribadito che questa è una cosa che le accade anche nella realtà.

La speranza dell’ex fidanzato della gieffina è che non esca subito dal gioco, mentre arriva la bordata da parte di Elettra Lamborghini. Rivela che Antonella sognava di entrare al GF Vip da molto tempo e ha paura che la ragazza non riesca a sfruttare al massimo questo momento.

Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, smaschera la gieffina. La vorrebbe vedere più vera e meno nervosa. Lui sa quanto vale la modella e spera nel meglio per lei