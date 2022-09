Dramma Cristina Quaranta: “L’ho perso due anni fa”. Confessione straziante al GF Vip

Dramma Cristina Quaranta: al Grande Fratello Vip 7 si lascia andare ad una confessione e salta fuori il terribile lutto che l’ha colpita.

Dietro il sorriso che sfoggia nella casa del Grande fratello Vip 7 c’è un grandissimo dolore. Cristina Quaranta, una delle ex ragazze di Non è la Rai, è entrata nella casa di Cinecittà per rimettersi in gioco dopo essere stata lontana dalla televisione per diverso tempo. Dopo aver lavorato con Gianni Boncompagni a Non è la Rai, la Quaranta ha lavorato con Raimondo Vianello, Antonio Ricci e tanti altri.

Negli ultimi anni, però, ha dovuto reinventarsi e, attualmente, lavora come cameriera. “Quando mi sono separata, mi sono dovuta rimboccare le maniche – ha svelato nel video di presentazione del Grande Fratello Vip 7 – e ho ricominciato a lavorare. Da circa un anno e mezzo lavoro in un ristorante dove sono cameriera, cassiera, prendo le comande, porto i piatti, sparecchio. Insomma, faccio tutto. Sono fiera di me. Mi sveglio al mattino, mi guardo allo specchio e dico ‘Brava Cri! Tu non dipendi da nessuno, dipendi da te stessa’. Quando arrivi a questo, sei in pace”.

Non è stato un momento facile per la Quaranta che ha dovuto affrontare anche una grande perdita che le ha spezzato totalmente il cuore.

Il terribile lutto di Cristina Quaranta: la confessione straziante al Grande Fratello Vip 7

C’è un dolore che Cristina Quaranta porta nel cuore e che la accompagnerà per sempre. Due anni fa, infatti, è morto il fratello. Senza entrare nei dettagli, a confessarlo, è stata proprio lei. Mentre cercava di capire il motivo che ha distrutto il rapporto tra Ginevra Lamborghini e la sorella Elettra invitando la compagna d’avventura a fare di tutto per ritrovare il rapporto con lei, Cristina ha ammesso di non riuscire a comprendere come si possa tagliare fuori dalla propria vita una sorella.

“Non ci voglio pensare. Io l’ho perso due anni fa“, ha confessato la Quaranta che non è ancora riuscita a parlare apertamente della morte del fratello. Scorrendo, però, sul suo profilo Instagram, spicca una dedica struggente.

“La morte non è niente.

Sono solamente passato dall’altra parte:

è come fossi nascosto nella stanza accanto.

Io sono sempre io e tu sei sempre tu.

Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora.

Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare;

parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato.

Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste.

Continua a ridere di quello che ci faceva ridere,

di quelle piccole cose che tanto ci piacevano

quando eravamo insieme.

Prega, sorridi, pensami!

Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima:

pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza.

La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto:

è la stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza.

Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista?

Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo.

Rassicurati, va tutto bene.

Ritroverai il mio cuore,

ne ritroverai la tenerezza purificata.

Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami:

il tuo sorriso è la mia pace.

Auguriiiiii fratellone mio!❤️💛

Per sempre con me”.

Un dolore enorme, dunque, per la Quaranta.