Chi è Antonino Spadaccino, concorrente di Tale e Quale show 2022? Età, altezza, carriera, vita privata, malattia mamma e Amici.

Antonino Spadaccino è tra i concorrenti di Tale e Quale show 2022. Con la sua voce è considerato uno dei migliori allievi della scuola di Amici. Proprio nel talent show di Maria De Filippi, infatti, Antonino si è fatto conoscere portando poi a casa la vittoria. Molto amico di Emma, ha scelto di mettersi in gioco partecipando a Tale e Quale show 2022, ma chi è davvero Antonino Spadaccino?

Nome e Cognome: Antonino Spadaccino

Data di nascita: 9 marzo 1983

Luogo di nascita: Foggia

Età: 39 anni

Altezza: 1 metro e 84 centimetri

Peso: /

Segno zodiacale: Pesci

Professione: cantante

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: Antonino /

Profilo Instagram: @antonino.real

Antonino Spadaccino: vita privata e carriera

Antonino è nato a Foggia nel 1983 coltivando sempre la musica con il sostegno della sua famiglia. Nel 2016 ha fatto coming out dichiarando la propria sessualità. Grazie ad una potenza vocale importante, ha partecipato ad Amici nel 2004 vincendo.

La partecipazione ad Amici ha permesso ad Antonino di collaborare con grandi artisti come Ornella Vanoni, Gino Paoli, Lucio Dalla, Michael Bublè, Ricky Fanté e Grazia Di Michele. Oltre ad aver portato avanti la carriera nella musica, Antonino ha partecipato anche ad altri programmi come La pista, nel ruolo di coach e Bake Off Italia Celebrity Edition, in coppia con l’amica Emma Marrone.

Il 24 luglio 2018 Antonino Spadaccino ha partecipato alle audizioni di X Factor Uk portando a casa importanti complimenti e da settembre 2022 è un concorrente di Tale e Quale Show 2022.

Della vita privata, invece, non sappiamo se sia fidanzato o meno.

La malattia della madre

Legatissimo alla famiglia che ha sempre appoggiato le sue scelte, Antonino, a novembre 2021, ha parlato pubblicamente della malattia della mamma su Instagram.

“Antonio, oggi alla visita il Medico mi ha detto che mi potrà capitare di dimenticare delle cose ma io non voglio che accada…così ho trovato una soluzione… dobbiamo fare cose pazze per creare ricordi fortissimi…. Oggi dopo la visita medica mi porti a mangiare Americano?

Da oggi per me il Tempo e lo Spazio avranno un valore assolutamente reale, per dirla in breve “solo se ne vale la pena”. La mia Mamma e’ proprio Rock. Nel nostro Bel Paese si parla sempre troppo poco delle Malattie Mentali e il più delle volte lo si fa con imbarazzo come se fosse un tabù’ purtroppo. Non c’è nulla di imbarazzante nel parlarne, nel manifestare un problema, una debolezza, un disagio , c’è solo coraggio e voglia di vivere al 100%. Abbiatene cura, abbiate cura del vostro Tempo”.