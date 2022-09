Michelle Hunziker, altro che Eros e Trussardi: ha amato sempre e solo lui!

Clamorosa verità su Michelle Hunziker: nonostante abbia sposato prima Eros Ramazzotti e poi Tomaso Trussardi, ha amato sempre lui!

Michelle Hunziker è sicuramente una delle donne del mondo dello spettacolo più amate dal pubblico italiano. Oltre ad essere bellissima, è simpatica, ironica e super talentuosa al punto da riuscire a tenere in mano le redini di qualsiasi trasmissione le venga affidata. Negli ultimi mesi, complice la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, Michelle è tornata ad essere la protagonista indiscussa del gossip italiano.

Prima la breve relazione con il dottor Giovanni Angiolini, conosciuto dal pubblico per la sua precedente partecipazione al Grande Fratello e la successiva collaborazione con il programma di Raidue “I fatti vostri”. Poi il presunto tentativo di riavvicinarsi a Trussardi con cui ha avuto le figlie Sole e Celeste e, infine, la ritrovata complicità con Eros Ramazzotti che sta alimentando le speranze dei fans che credono in un clamoroso ritorno di fiamma. Eppure, nelle ultime ore, Michelle si è lasciata andare ammettendo di aver amato sempre e solo un uomo che è stato sempre al suo fianco nelle occasioni più importanti.

Il grande amore di Michelle Hunziker: arriva la foto della verità

Per Michelle Hunziker sono giorni importanti. La conduttrice sta vivendo la forte emozione di affrontare la prima gravidanza della figlia Aurora che renderà lei ed Eros Ramazzotti nonni per la prima volta. Negli scorsi giorni, però, Michelle ha vissuto un’emozione unica accanto ad un uomo che è sempre stato importante per lei.

A rivelarlo è stata la stessa Hunziker pubblicando sul proprio profilo Instagram non solo le foto, ma anche una dedica speciale per chi è sempre stato presente in tutti i momenti importanti della sua vita.

“Ogni evento importante della mia vita è stato firmato Giorgio Armani. Un affetto e una stima incredibile per un uomo che ha creato un impero con la sua energia, la sua forza, costanza e perseveranza. Non ha mai mollato neanche un secondo ed è d’ispirazione per tutti noi. Ho passato due ore a vedere opere d’arte in tessuto e sognato come tutte le donne con lui. Thanks”.

Se, dunque, Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi sono stati grandi amori, ma che sono finiti, l’amore per Giorgio Armani non solo dura da anni, ma sicuramente non finirà mai!