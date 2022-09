Aurora Ramazzotti lo mostra per la prima volta: non è mai stata così bella

Non è mai stata così bella! Aurora Ramazzotti lo mostra per le prima volta

Aurora Ramazzotti è una conduttrice nonché figlia d’arte di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Da settimane giravano voci di corridoio: il settimanale Chi pensava che Aurora fosse in dolce attesa. Dopo poche conferme da parte della conduttrice e sempre più dubbi, arriva il video della Ramazzotti che toglie ogni dubbio.

Goffredo Cerza e Aurora stanno aspettando il loro primo bambino.

I due sono fidanzati da quasi cinque anni e convivono a Milano dalla fine della pandemia. Lui business analyst, ha conosciuto Aurora al tempo del liceo e da quel momento non si sono mai più separati.

Ecco che la Ramazzotti lo mostra per la prima volta ed è molto bella. Vediamo insieme di cosa si tratta

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza escono allo scoperto dopo tre mesi: i due stanno per diventare genitori!

Mamma e papà della conduttrice, Michelle e Eros, lo sapevano da subito, ma hanno mantenuto il silenzio per lei nonostante la loro gioia fosse incontenibile.

Anche per loro è l’inizio di una nuova avventura, perché stanno per diventare nonni entrambi per la prima volta.

Il cantante Ramazzotti ha voluto dedicare un dolce momento a sua figlia durante il concerto all’Arena di Verona.

Poi Michelle commenta l’arrivo del lieto evento con grande felicità e apprezzando la bellezza della vita.

E’ proprio la Hunziker a mostrarcelo per la prima volta, dopo aver rivelato la bomba. Di cosa si tratta? Ma del pancino della nostra amata Aurora.

Tramite il suo profilo Instagram, la madre pubblica un video della sua piccola che indossa un tubino leggermente largo di colore grigio scuro con sopra una giacca del medesimo colore.

La Ramazzotti è ancora più bella e sua madre concorda con noi: “Fatti vedere, ma sei bellissima amore. Hai una luce spendente e particolare“.

Michelle, con il suo fare simpatico, poi ironizza: “Se non ti conoscessi direi che sei incinta“.

Il pancino non è ancora del tutto evidente, ma si può notare una curva dove prima c’era una pianura. Mancano ancora sei mesi, ma sono tutti raggianti e felice per questa bellissima notizia.

Questa è solo la prima volta che Aurora Ramazzotti ci mostra il dolce pancino e pian pianino lo vedremo crescere assieme a lei