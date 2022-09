By

Il dettaglio scatena dubbi: dopo Ilary e Totti, anche loro sono in crisi

In questo ultimo periodo pullulano un sacco di notizie in merito a separazioni di coppie vip. Prima Ilary Blasi e Francesco Totti, poi Mauro Icardi e Wanda Nara, e adesso loro…

Non è facile essere sempre al centro del mirino del gossip ed è anche complicato risolvere i propri problemi di coppia senza che questi vengano fuori.

La coppia di oggi è in crisi e tutto parte da un dettaglio che ha scatenato un sacco di dubbi.

Vediamo insieme di chi si tratta e cosa sta accadendo

Il dettaglio scatena dubbi: dopo Ilary e Totti, anche loro sono in crisi

Voci di corridoio rivelano che la coppia vip formata dall’ex calciatore David Beckham e dalla cantante Victoria sia in crisi.

I due si sono conosciuti nel 1997 durante una partita di beneficenza. Il loro è stato amore a prima vista e per un periodo hanno cercato di tenere la loro relazione lontano dalle telecamere.

Sia David che Vitoria, però, erano già famosissimi e dopo poco vengono beccati ed escono allo scoperto, mentre l’ex calciatore svela la sua ossessione.

Dopo due anni, la coppia vip di sposa e dal loro matrimonio nascono quattro figli: Brooklyn Joseph, Romeo James, Cruz David e Harper Seven.

La coppia Beckham non ha mai mosso dei dubbi tra i loro fan, ma nelle ultime ore un dettaglio scatena il web.

Tutto parte dal profilo Instagram dell’ex cantante delle Spice Girl. Durante la ripresa di una storia si può notare che sul polso di Victoria non c’è più un tatuaggio.

Si tratta delle inziali di suo marito, DB, fatto proprio per omaggiare il suo amore.

Tutti si sono preoccupati e hanno cercato di capire se ci fosse aria di crisi tra i due. Alcuni utenti, però, tranquillizzano gli animi e rivelano che David insieme a sua moglie sono stati visti passeggiare mano nella mano per i sentieri di un parco di Londra.

Inoltre spunta una fonte vicino alla coppia vip che ha riferito a TMZ che tra i due sposi non ci sono affatto problemi, mentre la cantante svela i suoi segreti di bellezza.

C’è ancora tanto amore tra David e Victoria Beckham. I due non sono affatto in crisi e si godono la loro vita mano nella mano