Alessandra Celentano è una con l’occhio lungo, non si tratta di chiaroveggenza: tutti i pronostici della maestra più severa di Amici, si sono avverati!

Dal 2003 la maestra Alessandra Celentano siede tra i banchi dei professori della nota scuola e talent di canale 5, Amici di Maria De Filippi. Conosciuta o forse più “temuta” per i suoi modi a volte non tanto apprezzati, è tra le insegnanti che più ha dimostrato di averci “visto bene” su alcuni concorrenti. Infatti, molte delle affermazioni fatte in passato, per quanto dolorose per i concorrenti, si sono poi rivelate della verità indiscusse.

Facciamo un passo indietro negli anni, fin dagli inizi Alessandra Celentano è stata la portavoce del mondo della danza classica. Rigida, severa e amante della disciplina, ha sempre cercato di essere sincera con i propri allievi, andando però alcune volte ad esagerare con la “nuda e cruda verità.”

Ha fatto piangere e disperare tanti concorrenti, e con loro anche il pubblico ne è uscito stremato nel vedere soffrire i propri beniamini. Nonostante ciò, ha sempre ammesso che quanto dichiarato fa riferimento al mondo della danza, e non alla generalità della persona.

Ecco quali sono i pronostici che ha azzeccato nel corso degli anni.

La Celentano non sbaglia con i suoi pronostici da record!

Come se non bastasse, anche per l’edizione di Amici 2022 la Celentano ha fatto un ingresso di fuoco, perché non si risparmia con nessuno. Ne ha per tutti, dagli allievi di Raimondo Todaro e Emmanuel Lo fino ai propri, per non parlare che litiga anche con Maria De Filippi! Insomma, si prevede un anno carico, ma non possiamo non condividere le sue verità assolute.

Qui vediamo la maestra Celentano fare quello che ha sempre amato, curare un ballerino da cima a fondo. La danza prevede troppi sacrifici, tanto che più volte ha raccontato che da giovane ballerina per lei non esistevano uscite nel fine settimana, solo danza e studio.

Proprio per l’amore che ha per la danza si è sempre mostrata sincera con gli allievi, non li ha mai protetti come “Mamma chioccia-Cuccarini”, né tantomeno presi in giro!

Così, nel corso degli anni ha confessato chi è stato il più grande talento nella scuola, e lo ha visto proprio in Anbeta Toromani. Da lì, ha anche visto un bravo ballerino di videoclip in Giuseppe Giofrè, azzeccandoci anche qui perché è noto il suo curriculum al fianco di star mondiali come Britney Spears, Jennifer Lopez, Taylor Swift, Camila Cabello e tanti altri fenomeni del mondo musicale.

Tra i pronostici più azzeccati però c’è quello a Stefano De Martino. Su di lui ha più volte affermato che sarebbe stato un ottimo “protagonista”, perché a lui più di ballare piaceva stare al centro della scena. Appunto, oggi è “protagonista” dei suoi programmi come conduttore!

Come se non bastasse abbiamo tanti altri nomi, come Shaila Gatta che ai tempi di Amici era l’avversaria di Virginia Tomarchio, allieva della maestra. Di Shaila ha sempre affermato che sarebbe stata un’ottima velina, ed ecco che anche qui ci ha azzeccato!

Ricordate altri episodi nei quali la maestra ha fatto centro?