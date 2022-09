Tommaso Zorzi bastonato in diretta: l’ex gieffino non ci sta ed esplode sui social

Tommaso Zorzi è stato bastonato durante il corso della diretta tv ma l’ex gieffino non ci sta e sui social esplode in questo modo.

Tommaso Zorzi si trova ancora una volta al centro della polemica a causa di alcune sue esternazioni. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip non ha mai fatto mistero di non apprezzare le ideologie di Giorgia Meloni, affermando che essere una donna, madre e cristiana (facendo riferimento alla famosa frase pronunciate da lei durante il corso di un comizio) non la rende in automatico una buona persona in quanto anche Anna Maria Franzoni, accusata di aver ucciso suo figlio, faceva parte della stessa categoria.

Il paragone non è andato affatto giù a Francesco Vecchi a Mattino 5 che durante il corso della diretta non le ha di certo mandate a dire contro l’idolo della rete, stroncando quanto dichiarato sui social.

E’ guerra tra Tommaso Zorzi e Francesco Vecchi: il botta e risposta infiamma il web

Tommaso Zorzi, che ha avuto uno scontro di fuoco sui social, non è rimasto di certo zitto ad osservare il tutto e non appena ha avuto modo di poter recuperare le parole del conduttore ha risposto per le rime, ma che cosa ha detto Francesco Vecchi in diretta?

“Ovviamente eviterei di commentare le frasi di Zorzi perchè non sono commentabili“ ha dichiarato il conduttore di Mattino 5. “Un conto è una questione politica e un conto è un paragone con un’assassina” ha osservato e non mancata la replica dell’ex vincitore del GF Vip 5 che sui social ha prontamente replicato al tutto.

“O non hai capito che quello che volevo dire è che il fatto che una donna sia madre, donna e cristiana non è sinonimo di nulla o hai strumentalizzato” ha commentato Tommaso Zorzi contro Francesco Vecchi. “Ed è ancora più grave!” ha poi aggiunto. “Se uno non lo ha voluto capire è perché mi ha voluto fare un attacco a questo punto quasi politico“ ha poi concluso e gli utenti della rete non potrebbero che essere più divisi considerando che c’è chi ha difeso il suo pensiero e chi invece ha sposato quello del conduttore di Mattino 5.