“Se ti metti con me, entri al Grande Fratello Vip”: la confessione choc del noto volto della tv

La confessione choc del volto noto della tv in merito al cast del Grande Fratello Vip ha lasciato il popolo del web senza parole.

Il Grande Fratello Vip è tornato da circa una settimana sul piccolo schermo degli italiani con la settima edizione e nel cast ci sono volti più o meno conosciuti al pubblico. Tra questi non è tardata a farsi notare la presenza di Antonella Fiordelisi, diventata famosa per aver avuto una relazione con Francesco Chiofalo.

Antonella però non è stata l’unica a prendere parte al programma che può vantare una relazione con il Lenticchio nazionale. Nella quinta edizione, ad esempio, nel cast c’era Selvaggia Roma la prima storica compagna di Chiofalo con cui ha debuttato nel mondo dello spettacolo partecipando a Temptation Island.

Il dettaglio che accomuna le due non solo è stato notato dagli utenti della rete ma anche dal diretto interessato che sui social si è lasciato andare ad uno sfogo fiume in merito a quest’argomento.

Francesco Chiofalo spiazza sul Grande Fratello Vip: “Collaborato con l’ufficio casting!”

Francesco Chiofalo sul suo profilo Instagram si è lasciato andare ad un lungo sfogo contro il GF Vip, dove una clamorosa scelta ha sorpreso i telespettatori, facendo notare come ogni sua ex fidanzata venga scelta per prendere parte al programma.

“Sono in collaborazione con l’ufficio casting del GF Vip!” ha esordito ironico sul suo account social, non mandandole di certo a dire alla produzione del programma. “Qualsiasi fidanzata che ho, nella ragione in cui si lascia con me, lei entra immediatamente nel cast, è come un contratto non scritto quando si fidanzano con me. Capito?” ha fatto notare ai suoi fedeli sostenitori sul web.

“Voglio farvi capire meglio, una ragazza ha più possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip come concorrente se si mette con me per un po’ di tempo” ha poi concluso, ipotizzando che anche la sua attuale fidanzata Drusilla Gucci potrebbe essere ora presa in considerazione per far parte del programma di successo di Alfonso Signorini viste le precedenti scelte fatte dalla produzione, ma il tutto ovviamente si tratta di una coincidenza e nient’altro considerando che le due concorrenti non hanno fatto della loro relazione il tema principale del loro percorso al GF Vip.