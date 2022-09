Elettra e Ginevra Lamborghini, adesso è guerra: la cantante sbugiarda sua sorella

Elettra e Ginevra Lamborghini sono ormai in guerra. Dopo le dichiarazioni della concorrente di Alfonso Signorini, la cantante è passata all’attacco.

Elettra e Ginevra Lamborghini sono due delle sorelle più famose del mondo dello spettacolo e purtroppo è di dominio pubblico che il loro rapporto non sia dei migliori. Il motivo della loro lite al momento è ignoto, in quanto le due non hanno mai voluto parlare ma il dato di fatto è che non si parlano dal 2019.

La concorrente di Alfonso Signorini ha dichiarato di non conoscere il motivo per cui sua sorella ha smesso di rivolgerle la parola, mentre i suoi compagni di viaggio sono convinti che lei lo sappia eccome. Elettra aveva preferito, fin dal primo ingresso di sua sorella nella casa più spiata d’Italia, la strada del silenzio ma poco dopo la diretta di lunedì scorso ha voluto pubblicare uno sfogo fiume sui social chiarendo la sua situazione in tutta questa storia e sbugiardando sua sorella Ginevra Lamborghini.

Ginevra Lamborghini: arriva l’amaro sfogo di Elettra dopo la diretta del GF Vip

Ginevra Lamborghini al GF Vip, dove Antonino Spinalbese ha ammesso l’errore fatale con Belen, durante il corso della sua esperienza non avrebbe raccontato le cose come stanno in quanto durante il corso della seconda puntata della settima edizione avrebbe scoperto per la prima volta di essere stata diffidata da sua sorella. Elettra però sui social ha ammesso che le cose non stanno così in quanto il tutto era partito da prima che il programma avesse inizio e la diffida letta durante il corso della trasmissione è un richiamo che il suo avvocato aveva fatto alle parti coinvolte in quanto non avevano rispetto l’accordo preso in precedenza.

Elettra Lamborghini ha sbugiardo Ginevra che aveva ammesso di non sapere nulla, anzi. Aveva confidato di averle anche scritto una lettera per poter recuperare il loro rapporto ma la cantante ha rivelato di non aver ricevuto alcuna lettera da parte sua altrimenti l’avrebbe letta. Elettra, inoltre, ha aggiunto che lei non ha alcuna intenzione di andare in tv a chiarire il rapporto con sua sorella in quanto non è la sede opportuna per risolvere il tutto.