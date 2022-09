Di corsa in ospedale: l’avventura al Grande Fratello Vip 7 finisce malissimo

By

Malore improvviso nella casa del Grande Fratello Vip 7 e corsa in ospedale: paura tra i concorrenti e diretta interrotta.

Panico e paura nella casa del Grande Fratello Vip 7 dopo un malore improvviso ha messo ko una concorrente che è stata portata via in ambulanza con urgenza. Tutto è accaduto sotto l’occhio vigile delle telecamere che ha ripreso la corsa degli altri vipponi che, preoccupati, si sono precipitati verso la compagna per soccorrerla.

Il panico dei concorrenti e la paura di non sapere cosa fosse effettivamente successo ha spinto la regia a staccare immediatamente permettendo alla produzione di intervenire per aiutare l’inquilina. Per pochi secondi, tuttavia, le numerose telecamere presenti nella casa hanno inquadrato la vippona accasciata a terra.

Panico e paura al Grande Fratello Vip 7: la vippona si accascia a terra, intervento immediato dei medici

Le urla dei vipponi non sono passati inosservati alle persone che guardavano il Grande Fratello Vip 7 da casa. “Aiuto! Oddio, Grande Fratello, Grande Fratello! Cristina, Cristina. Datele uno schiaffo. Tiratela su, tiratela su“, le urla in casa mentre Elenoire Ferruzzi e Antonella Fiordelisi si sono dirette verso la zona bagno trovando Cristina Quaranta accasciata a terra.

Pochi secondi inquadrati dalle telecamere che ha poi inquadrato un’altra zona della casa permettendo l’intervento immediato dei medici. A svelare, poi, cos’è effettivamente successo è stato un comunicato del Grande Fratello.

“Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata nella Casa di Grande Fratello VIP”, fa sapere la produzione.

Cristina, dopo diverso tempo, è rientrata in casa e si è confidata con gli altri concorrenti. Le telecamere, tuttavia, hanno evitato di mostrare il rientro immediato della vippona che, poi, a tarda sera, si è ritrovata in giardino con Nikita a cui ha confidato alcune sensazioni provate nel corso della terza puntata del reality.

Di fronte all’incontro tra Luca Salatino e la fidanzata Soraia, Cristina ha ammesso di essere crollata non essendo riuscita a trattenere le lacrime e, nell’emozionarsi così tanto davanti all’immagine dell’amore, ha capito di essere finalmente pronta per tuffarsi nuovamente in una storia.

“Aveva ragione mia figlia quando mi diceva di tuffarmi. E’ strano dare ragione ad una ragazza di vent’anni. Ora so che sono pronta ad avere accanto una persona, ma dev’essere come dico io”, ha ammesso.