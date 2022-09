Chi è Elena Ballerini, concorrente di Tale e Quale show 2022? Età, altezza, vita privata, carriera e l’addio allo per un dolce segreto.

Elena Ballerini è tra i concorrenti di Tale e Quale Show 2022. Conduttrice televisiva e cantante, ha deciso di mettersi in gioco partecipando ad uno dei programmi di Raiuno più amati dal pubblico, ma chi è davvero Elena Ballerini?

Nome e cognome: Elena Pappalardo

Nome d’arte: Elena Ballerini

Età: 38 anni

Data di nascita: 21 febbraio 1984

Luogo di nascita: Genova

Segno zodiacale: Pesci

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: 56 kg

Professione: conduttrice e cantante

Figli: ha un figlio, Alberto Emanuele

Tatuaggi: /

Profilo Instagram: @elenaballeriniofficial

Elena Ballerini: carriera, vita privata e la morte del padre

Elena Ballerini, all’anagrafe Elena Pappalardo, è nata a Genova nel 1984. Pur avendo lo stesso cognome di Adriano Pappalardo, non sono parenti. Alberto Pappalardo, il padre di Elena, era un avvocato ed è scomparso prematuramente quando lei aveva solo 18 anni.

Elena, sin da piccola, ha sempre avuto una passione per la musica ed è stata spinta a seguire la sua passione dalla madre Marina che, da giovane, era una musicista. A 16 anni frequenta corsi di musica jazz, soul e si immerge nei musical lavorando a teatro in spettacoli come “Il fantasma dell’opera“, “Cats” ed “Evita“.

Pur non abbandonando mai la sua passione per la musica, Elena riesce anche a laurearsi in Scienze giuridiche con un tesi in diritto privato.

Continua, però, a lavorare nel mondo dello spettacolo approdando anche in tv dove lavora come conduttrice di 4 zampe in famiglia, Primo Set e il Concerto di Santo Stefano. La grande popolarità arriva quando diventa inviata del programma Mezzogiorno in famiglia. Diventa, poi, inviata di Citofonare Rai2 e da settembre 2022 è concorrente di Tale e Quale Show.

Per quanto riguarda la vita privata, è sposata con il manager Luca Federico Ghini che ha sposato nel 2016 a Portofino. La coppia ha avuto un figlio, Alberto Emanuele a cui spesso dedica delle dolci parole sui social come le seguenti: “Non importa ciò che accade, io Ti verrò sempre incontro e Tu potrai tornare da me qualunque cosa accada… perché io sono la Tua Mamma, questo é il mio ruolo ed é anche quello che amo di più”.