GF Vip, Signorini non ha scelta: dopo anno l’ex gieffino ci prova di nuovo

Al GF Vip Alfonso Signorini non ha avuto altra scelta e l’ex gieffino è pronto a provarci ancora una volta. Che questa sia quella giusta?

Alfonso Signorini è per la quarta volta consecutiva al timone del GF Vip, portando in onda le edizioni più lunghe di sempre che hanno fatto la storia non solo nel piccolo schermo nostrano ma in tutto il mondo segnando un vero e proprio record di permanenza.

Per questo motivo a volte è difficile trovare nuovi vipponi da inserire all’interno della casa più spiata d’Italia e così alcuni ripetono l’esperienza più volte (basti pensare a Patrick Pugliese, Giulia Salemi ecc). Per questo motivo è arrivato un appello di un ex concorrente che il conduttore non può assolutamente ignorare considerando che purtroppo non è riuscito a viversi la sua prima occasione in maniera serena e spensierata a causa della pandemia.

Alfonso Signorini riceve un appello per il GF Vip: il conduttore non ha scelta

Alfonso Signorini, che ha ricevuto anche una proposta dall’ex di Luca Salatino, potrebbe scegliere richiamare uno dei suoi ex gieffini per fare in modo che ripeta l’avventura del Grande Fratello Vip per una seconda volta? La prima non è riuscito a viverla in maniera serata, in quanto si è svolta in piena pandemia e suo figlio si trovava proprio in Cina durante quel periodo, luogo da cui il tutto ha avuto inizio.

Ovviamente stiamo parlando di Fabio Testi, che ai microfoni di Vero Tv ha rivelato che prendere parte di nuovo volentieri al programma definendola un’esperienza alquanto divertente: “Sarei pronto a partecipare nuovamente. È stata un’esperienza divertente“ ha ammesso durante il corso dell’intervista. Tra l’altro quella non è stata l’unica volta che ha preso parte al programma in quanto ha partecipato anche ad edizioni del reality show di canale 5 che si sono svolte all’estero e non nel bel paese.

Fabio Testi è pronto a tornare al Grande Fratello Vip e chissà come reagirà Alfonso Signorini di fronte a questo appello che non può di certo rifiutare considerato la fama e il successo dell’attore tra il pubblico nostrano.