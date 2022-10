L’ex di Luca Salatino pronta ad entrare al GF Vip: l’appello a Signorini

L’ex di Luca Salatino è pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Tanto da fare l’appello ad Alfonso Signorini.

Luca Salatino dopo l’esperienza al Trono Classico di Uomini e Donne è entrato a far parte nella casa più spiata d’Italia. Il suo percorso al GF Vip 7 non è passata inosservata e la sua educazione e gentilezza hanno avuto la meglio sulle altre dinamiche dei concorrenti di Alfonso Signorini.

Durante la sua, al momento breve considerato che il programma ha ripreso da poco la sua messa in onda, esperienza ha ribadito più di una volta di essere felicemente fidanzato con Soraia Cerruti, conosciuta proprio poco prima nel programma di successo di Maria De Filippi, ma non tutti sembrano credere a questa versione. Anzi, rispondendo alle curiosità degli utenti della rete, l’ex è convinta che se avesse l’opportunità di rivederlo non escluderebbe un possibile ritorno di fiamma tra loro e c’è chi ha già lanciato l’appello ad Alfonso Signorini. Appello condiviso anche dalla diretta interessata che varcherebbe più che volentieri la soglia rossa per mettersi in gioco.

GF Vip, spunta l’ex di Luca Salatino: pronto l’appello ad Alfonso Signorini

Luca Salatino, qualora l’appello venisse accolto da Alfonso Signorini, che si ritrovato protagonista di un retroscena choc da parte di uno degli ex delle vippone di quest’anno, è così innamorato come dice della sua Soraia Cerruti o il sospetto della sua ex potrebbe rivelarsi essere corretto? Gli utenti della rete non hanno dubbi e vogliono Aurora, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nella casa del Grande Fratello Vip.

“Facciamo un appello ad Alfonso Signorini per farti entrare nella casa?” le ha scritto un utente della rete, sposando l’ipotesi di lei che non tutto potrebbe essere finito considerando il modo in cui si sono detti addio all’interno del dating show di Maria De Filippi.

“Ci sto” ha risposto lei, affermando dunque che non le dispiacerebbe affatto entrare al Grande Fratello Vip per concludere in maniera definitiva il suo percorso con Luca. Anche se probabilmente per lui è già concluso, considerando che è fidanzato da mesi con Soraia e si dice innamoratissimo di lei anche se alcuni iniziano a sospettare che potrebbe facilmente cadere nelle braccia di Aurora.