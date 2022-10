Cosa sai su Nikita Pelizon? Ti sveliamo tutte le curiosità di questa ragazza, è unica nel suo genere! Soprattutto è una bellezza fuori dal comune!

Senza ombra di dubbio, Nikita Pelizon è una ragazza bellissima. Pochi la conoscono appieno, e noi oggi vi sveliamo tutto quello che sappiamo ed è rilevante sul suo conto. Diciamo che sotto le telecamere del Grande Fratello Vip 7 la sua bellezza non viene valorizzata del tutto. Perché senza quel trucco televisivo si nasconde una ragazza acqua e sapone con tantissimi sogni! Conoscete quali sono?

Il Grande Fratello Vip 7 è partito al mille, ed è completamente diverso dagli anni passati. Non si tratta soltanto dei cambiamenti tecnici, come la ristrutturazione e ammodernamento della casa, oppure di quelli di produzione con la presenza di nuove opinioniste e volti “social” che si confrontano con quelli televisivi.

Entra in gioco la nuova scelta attuata proprio da Alfonso Signorini. Questi ha dichiarato di volere nella casa volti “diversi”, gli outsider del mondo del web. Nikita Pelizon è una di questi, ma pochi conoscono davvero la sua persona.

Soprattutto senza trucco è una bellezza mozzafiato!

Nikita Pelizon senza trucco, quanto la conosci?

In queste vesti non l’avete mai vista, anche perché soltanto adesso con il Grande Fratello Vip il pubblico a casa sta imparando a conoscere la gieffina. La prima volta che i telespettatori hanno conosciuto il suo nome è avvenuto quando Signorini ha sputato il rospo, ma per i fan più fedeli lei è in realtà una donna in carriera e attiva nel mondo della moda!

Con Nikita Pelizon facciamo riferimento ad un’influencer di alta classe, perché ha anche sfilato in passerelle di moda, ed è una giovane che vive di sane abitudini! Su Instagram la si trova con questo nickname “Nikitasemplicemente”, proprio perché nonostante sia una gieffina definita “vip”, è una ragazza acqua e sapone!

Da questi scatti si evince la sua bellezza, senza trucco e in tuta è bellissima! Ama allenarsi, ha tante idee, e soprattutto la creatività non gli manca visto che le piace anche dipingere in maniera alternativa.

Insomma, è una ragazza ricca di sorprese, e al GF Vip 7 ci stupirà, tempo al tempo.