Scegli una chiave e scopri il libro adatto a te con questo divertente test

Hai voglia di fuggire dalla realtà almeno per qualche istante. Quale soluzione migliore se non leggendo un libro? Le loro storie stimolano la nostra immaginazione, ma ci formano pure. All’interno di trame altrui possiamo scoprire molto di noi.

Ma non sai proprio quale libro leggere? Allora sei nel posto giusto. Prova il test delle chiavi e scopri il testo che dovresti leggere. Ti basterà fare una semplice scelta, ma voliamo insieme a valutare le varie possibilità!

Test: scegli una chiave e scopri il libro che dovresti leggere

In questo test della chiave ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Scegli in modo istintivo e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Iniziamo a conoscerci!

1) Madame Bovary

Il libro che dovresti assolutamente leggere è Madame Bovary di Gustava Flaubert.

La storia parla della vita di Emma, una donna un po’ tormentata e delusa dalla superficialità di suo marito. Il suo compagno non soddisfa minimamente i valori di Emma e questa la fa cadere in una profonda tristezza.

Non amerai la protagonista, ma ti farà riflettere molto. Lei non riesce a godersi la vita, sempre insoddisfatta, annoiata, un po’ bambina e molto tormentata.

2) La fattoria degli animali

Dovresti assolutamente leggere il libro scritto da George Orwell intitolato La fattoria degli animali. E’ un testo sempre attuale, soprattutto dopo questi giorni di elezioni.

Come si evince anche dal titolo, la storia si svolge in una fattoria e gli animali si ribellano contro gli uomini. Sono stanchi e sfiniti, non hanno più voglia di essere sfruttati.

Il fatto sorprendete e che ti aiuterà a riflettere è che molti di questi animali ricorderanno proprio gli umani e i lati tanto odiati dei loro padroni.

3) Pippi Calzelunghe

Il libro per te è Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren. Chi non sa chi è la nostra amata protagonista?

Senza madre e senza padre, Pippi è una bambina eccentrica, solare e molto coraggiosa e si diverte in compagnia dei suoi due amici e fratelli Tommy e Annika.

Ti insegnerà cosa vuol dire essere veramente libera e spensierata come una bambina. Pensa che alcuni critici ritengono questo libro diseducativo solo perché è anticonformista.

Leggilo e crea il tuo giudizio. Sii coraggiosa come Pippi!



4) Siddharta

Il libro Siddharta è di Hermann Hesse ed è un romanzo di formazione adatto per ogni età.

Il titolo del libro è il nome del protagonista. Lui vive in una famiglia molto ricca.

Ciò gli permette di provare tante cose diverse per poter scoprire chi è veramente. Siddharta non vede l’ora di essere felice e autentico. E’ per questo che nelle sue mille avventure va proprio alla ricerche di queste..