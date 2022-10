Perché spostiamo le lancette di un’ora proprio ad ottobre?

Anche quest’anno sposteremo le lancette dell’orologio di un’ora indietro. Perché lo facciamo proprio nell’ultima domenica di ottobre?

Anche se l’autunno inizia ufficialmente a settembre, il primo mese che rappresenta al meglio questa stagione è sicuramente quello di ottobre. Già nei primissimi giorni del mese iniziamo a notare meno ore di luce e capiamo che ci stiamo avviando verso la stagione invernale. Il buio arriva prima e le ore medie di luce sono circa undici, anche se il dato potrebbe variare a causa del riscaldamento globale.

Oggi proveremo a dare una risposta ad una delle curiosità più diffuse nel web: perché si torna all’ora solare proprio ad ottobre? E perché si spostano le lancette di un’ora indietro proprio nell’ultima domenica del mese? Sono davvero tanti gli utenti che hanno manifestato questa curiosità e oggi avrai la possibilità di conoscere la risposta. Non dovrai fare altro che scorrere il testo verso il basso, buona lettura!

Ritorno all’ora solare, perché sempre ad ottobre?

Anche quest’anno sposteremo le lancette di un’ora indietro quando cadrà l’ultima domenica del mese di ottobre. Dormiremo un’ora in più ma le giornate si accorceranno. Il sole tramonterà prima e ci avviamo verso quel periodo dell’anno durante il quale alle 17 del pomeriggio (in realtà dipende dalle zone perché al sud il sole tramonta un po’ prima) è già notte fonda.

Ma perché ritorniamo all’ora solare proprio ad ottobre? Noi spostiamo le lancette dell’orologio un’ora in avanti a fine marzo per allungare le giornate. Da diversi decenni, infatti, esiste questa abitudine, nata per permettere alle attività commerciali di sfruttare un’ora di luce in più. Da un po’ di tempo è in corso un dibattito per lasciare in maniera definitiva l’ora legale anche se non tutti i paesi d’Europa sono d’accordo con questa proposta.

Si torna all’ora solare perché, secondo le convenzioni attualmente in vigore, è necessario ritornare all’orario “originale” dopo la fine dell’estate. Secondo alcune fonti, quest’anno potremmo spostare per l’ultima volta le lancette di un’ora indietro ad ottobre e dall’anno prossimo potremmo finalmente restare con l’ora legale per tutto l’anno. Ma dipenderà tutto da cosa stabilirà l’Unione Europea.