Spunta l’amara verità: nuovi retroscena su Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri

Ambra Angiolini è una cantante, conduttrice e attrice, mentre Massimiliano Allegri è un allenatore di calcio.

Molti di voi sapranno che i due vip sono stati una coppia per ben quattro anni.

Proprio quando avevano appena iniziato la convivenza a casa di lui, i due ufficializzano la loro rottura. Non si sa quale sia il motivo, ma voci di corridoio hanno parlato di presunti tradimenti da parte proprio di Allegri.

Adesso spunta una amara verità da parte proprio di Ambra. Scopriamo insieme i nuovi retroscena su questa coppia vip

Ambra Angiolini adesso sta ricoprendo il ruolo di giudice di XFactor in compagnia di Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi.

E’ proprio durante la registrazione della terza puntata dei provini che spunta un nuovo retroscena sulla storia d’amore tra l’attrice e Massimiliano Allegri.

Ambra prima di queste verità è sempre stata molto discreta rispetto al suo passato con l’allenatore di calcio, mentre spunta la verità dopo l’accusa di Striscia.

La battuta dell’attrice che ha scatenato il web accade in modo bizzarro. Un ragazzo si è esibito con il suo inedito che però non ha conquistato i giudici.

Il primo ad esprimersi rispetto al ragazzo è il produttore e cantante Dargen D’Amico che dice subito di no. Per lui era troppo simile a Bello Figo.

“Sappiamo che invece l’unico parere che ti interessa è quello di Ambra” esclama il produttore. Infatti, prima di esibirsi, il concorrente ha confessato di avere un debole per l’attrice.

La Angiolini non aspettava altro e vola sul palco al fianco del ragazzo. E’ proprio in questo momento che rivela l’amara verità sul suo passato con Massimiliano Allegri.

“Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente. Volevo dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita. Per me è no” confessa pubblicamente Ambra.

E’ evidente che l’attrice abbia sofferto molto dopo la fine della sua storia durata ben 4 anni, ma ora spunta il nuovo amore per Lei.

I social sono impazziti dopo aver sentito le parole dell’Angiolini e si domandano cosa sia accaduto. Veramente Massimiliano ha tradito la sua compagna?

Ambra ha sofferto molto per la rottura con Allegri. Un anno di terapia e tanta forza di volontà dopo, l’attrice ha ritrovato la sua serenità, ma i nuovi retroscena non se li sarebbe aspettati nessuno