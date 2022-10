Un milionario per Giaele, ma lui nega tutto: altro che il marito Brad al GF Vip 7

Sofia Giaele De Donà è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 7. La ragazza si è presentata con una clip che ha fatto molto discutere sia dentro che fuori la Casa.

Giaele è sposata con un ricco imprenditore di nome Brad. I due si vedono solamente sei mesi l’anno, perché lui vive in America e deve lavorare molto. Per questo motivo, i due hanno deciso di avere una relazione aperta nonostante siano innamorati persi.

Durante la clip di presentazione, la gieffina rivela di avere avuto un flirt anche con un altro milionario molto noto ai fan del reality show.

Lui però ha negato tutto, ma vediamo insieme di chi si tratta

Durante la clip di presentazione, la nuova concorrente del GF Vip 7 Giaele ha rivelato di aver avuto una breve storia con Flavio Briatore.

Lui è molto più che milionario ed è un imprenditore e dirigente sportivo italiano. Abbiamo sentito parlare a lungo di lui, quando Elisabetta Gregoraci partecipò al GF Vip 5.

I due, infatti, sono stati una coppia per ben nove anni e tuttora hanno un ottimo rapporto.

Tornando a noi, i telespettatori del programma si sono scatenati dopo aver saputo di questo flirt. Nessuno si sarebbe mai aspettato questo da Flavio e sono molto curiosi di saperne di più, mentre sta nascendo una nuova coppia nel reality.

“Sono stata al centro di qualche gossip, come per esempio Flavio Briatore. Sono stata pure paragonata a Elisabetta Gregoraci. Ma per favore, dai. Mi potevano solo pulire le scarpe” sono queste le parole usata da Giaele nel video di presentazione.

Briatore decide di rispondere una volta per tutte. Grazie al portale Dagospia, Flavio smentisce questo presunto flirt avuto con l’attuale gieffina.

“Sofia chi?” domanda subito l’imprenditore e poi si legge sul portale: “L’imprenditore durante le serate nei suoi locali fa selfie con chiunque, ma questo non significa avere una relazione. In ogni caso, lui nemmeno ricordava chi fosse la ragazza”.

La prova di questo flirt ritrae Briatore molto vicino a Giaele in uno dei locali dell’imprenditore. Non c’è contatto fisico o visivo, ma solamente due persone molto vicine. Non è una prova abbastanza credibile per poter dire che c’è stato del tenero tra loro due, mentre arriva la scelta clamorosa al GF Vip 7.

Niente da fare, sembra proprio che ci sia solo il marito Brad nella vita di Giaele, almeno per ora. Il milionario Flavio Briatore smentisce ogni sospetto e la pace torna al GF Vip 7