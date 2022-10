Amadeus è un conduttore unico, ma sapete che è un uomo che è stato geloso anche della sua ex moglie? Non solo Giovanna Civitillo, ecco chi è l’ex bellissima.

Nel mondo della televisione nomi come quello di Amadeus fanno la differenza. E’ un conduttore apprezzato dal pubblico ed anche dai colleghi, specialmente perché negli ultimi anni non solo ha raggiunto il maggiore successo con la conduzione del Festival di Sanremo, ma anche perché si è messo in gioco al 100%! Nessuno lo aveva mai visto in queste nuove vesti, e le vecchie chi le ricorda? La sua ex moglie è stupenda, e non stiamo parlando di Giovanna Civitillo.

Di certo, oltre a chiedervi chi è l’ex moglie di Amadeus sarete curiosissimi di sapere che fine abbia fatto. Ebbene, tutti conoscono Giovanna Civitillo, l’ex valletta che insieme al conduttore facevano una coppia formidabile nel format L’Eredità.

Lei faceva la ballerina, lui era un conduttore alle prime armi, ma non era avulso da matrimoni. Infatti, con una relazione alle spalle ha conosciuto quella che è la sua attuale moglie di cui è gelosissimo.

Il tratto caratteriale del presentatore è noto a tutti, e lo era anche dell’ex. Questo perché è una donna bellissima!

Ecco chi è l’ex moglie di Amadeus, bellissima donna!

Tra i meriti del presentatore c’è la modernità che ha portato nel mondo della televisione. Sia per quanto riguarda i suoi programmi, come i Soliti Ignoti, ma anche per il celebre Festival di Sanremo. Proprio per il Festival della canzone italiana ci sono delle grandi novità che rivoluzionano tutto, e il pubblico sa ormai molto bene che successi è in grado di lanciare. Così, facciamo un salto nel passato e vi raccontiamo delle chicche inedite sul suo conto.

Il nome dell’ex moglie di Ama, è Marisa Di Martino! Sono stati sposati dal 1993 fino al 2007, dall’unione è nata anche la sua prima figlia, Alice. Sono stati una coppia unita, soprattutto è stato il suo primo matrimonio, ma che purtroppo non è durato a lungo.

Molti hanno sempre pensato che fosse stata solo la Civitillo la prima moglie, invece c’è questo retroscena che in pochi conoscono. Allora, sorge spontaneo chiedersi: quali sono le cause della separazione?

Entrambi molto riservati hanno dichiarato che il matrimonio era in crisi già da un po’, e che l’unica soluzione adatta fosse quella di dividersi. Con la primogenita il conduttore ha un rapporto meraviglioso, ed anche con l’ex ha mantenuto buoni legami.

Di lei però non si sa più nulla perché ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e di vivere una vita riservata.