Perchè Marco Bellavia ha abbandonato il Grande Fratello Vip 2022? Dopo il ritiro del conduttore, sui social, emerge un motivo agghiacciante.

Marco Bellavia ha abbandonato il Grande Fratello Vip 2022. Entrato nella casa durante la seconda puntata del reality, non ha retto la pressione degli altri concorrenti e, dopo un colloquio in confessionale con gli autori e uno psicologo, ha deciso di ritirarsi e abbandonare definitivamente il gioco.

Ma qual è il vero motivo che ha spinto il conduttore di Bim Bum Bam ad abbandonare il reality? Dopo le dichiarazioni che Marco ha fatto in via confidenziale ad Antonella Fiordelisi, su Twitter, emerge un motivo agghiacciante. Un tweet, infatti, avrebbe svelato cosa sarebbe accaduto in casa prima dell’abbandono definitivo.

Marco Bellavia lascia il Grande Fratello Vip: le parole del conduttore

Durante una lunga conversazione con Antonella Fiordelisi, Marco Bellavia ha parlato apertamente dei suoi problemi e delle sue paure.

“Si tratta di ansia e paura. Anche la paura di guardarmi dentro e stare in mezzo a tanta gente. […] Sono sotto stress qui dentro. Ma anche fuori non sono stato bene. Quando andavo in metropolitana soffrivo di attacchi di panico. E allora quando ti trovi in mezzo a tanta gente che pensa… Io poi ho scoperto da poco di essere molto empatico. Accumulo le sensazioni esterne e questo mi ha destabilizzato. Forse ho perso un po’ la bussola” – le parole di Bellavia alla Fiordelisi a cui ha aggiunto – “Mi piacerebbe restare e dimostrare che oltre il dolore fisico c’è anche quello mentale. Tu sei piccola, se impari a prenderti cura della mente adesso, non avrai i miei problemi a 60 anni. Se piango è così, non so bene perché. Quando non sai bene il motivo hai paura di ciò che non sai”.

Marco, però, oggi ha deciso di ritirarsi e su Twitter gli utenti si sono schierati in massa con lui attaccando tutti i concorrenti, tranne Antonella Fiordelisi, l’unica che ha provato ad aiutarlo. Ma cos’è successo nelle ore precedenti al ritiro? A svelare qualche indizio è una ragazza su Twitter.