Antonella Fiordelisi, l’ex moglie di Marco Bellavia le scrive: messaggio da pelle d’oca

Antonella Fiordelisi, dopo il ritiro di Marco Bellavia dal Grande Fratello Vip 2022, riceve un messaggio speciale dall’ex moglie del conduttore.

Dopo la decisione di Marco Bellavia di abbandonare la casa del Grande Fratello vip 2022, sui social, è arrivata la reazione dell’ex compagna Elena e mamma di Filippo, l’unico figlio del conduttore di Bim Bum Bam.

Con una messaggio pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram, Elena ha espresso la propria opinione sulla situazione che ha vissuto Marco nella casa del Grande Fratello Vip 2022 lanciando un messaggio forte contro gli altri concorrenti e ringraziando esclusivamente Antonella Fiordelisi per aver provato ad aiutare Bellavia con la sua presenza.

Le parole di Elena, ex compagna di Marco Bellavia per Antonella Fiordelisi e gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2022

Elena, l’ex compagna di Marco Bellavia, esprime la propria opinione su quanto accaduto al Grande Fratello Vip 2022 senza filtri.

“Sto leggendo tante cose, troppe, ricordate che dietro a tutto ciò c’è mio figlio un ragazzino di 15 anni. Marco è una brava persona, forse troppo sensibile e ha chiesto aiuto più volte ma nessuno in casa l’ha aiutato… vergogna!

A me hanno insegnato di aiutare le persone in difficoltà non di sotterarle. Ringrazio Antonella Fiordelisi perché è stata l’unica a dargli un piccolo aiuto anche solo con una parola, una carezza, un sorriso…”, scrive Elena.

Antonella Fiordelisi, dopo l’abbandono di Marco Bellavia, si è scagliata contro gli altri concorrenti del reality, rei di non aver fatto niente per aiutare il conduttore di Bim Bum Bam.

“Per me è opportuno chiedere scusa a Marco per le cose dette. Avete detto che recitava. Io ho visto delle scene brutte e non nascondiamoci. Tu Gegia hai detto che doveva andarsene e questo è brutto. Avete avuto delle reazioni non belle. Io mi invento tutto? Dovete vergognarvi per quello che avete detto. Uno che recita non se ne va così, è un ragazzo che non sta bene. Aveva la pressione di tutti che l’avete attaccato“, le durissime parole della Fiordelisi contro cui si sono risentite Gegia e Wilma Goich.

Antonella avrà modo di leggere il messaggio di Elena nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 2022?