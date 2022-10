Il test d’intelligenza del giorno ti farà impazzire, ma una volta risolto sai che soddisfazione? Allena le tue capacità logiche, mettiti in gioco.

Ogni test d’intelligenza che vi sottoponiamo non serve per farvi scoprire se siete intelligenti o meno, nelle più lontana delle ipotesi assolutamente no! E’ utile piuttosto per imparare a sfruttare al meglio le proprie capacità, e mettere in allenamento la logica. Quindi, se vuoi divertirti insieme a noi ti basta affrontare i rompicapo che ti proponiamo, sono imperdibili, divertenti e da non perdere.

Mercoledì e giovedì, sono i giorni più duri della settimana, altro che lunedì! Sono proprio in mezzo, quando il carico di tensione è peggiore a causa del lavoro. Come se non bastasse il tanto desiderato weekend ti sembra troppo lontano!

Nel test d’intelligenza di oggi non bisogna disperarsi, ma divertirsi! Proprio per questo, non perdiamo l’occasione di indicarti la consegna per intero, in modo da studiarla per bene e trovare la soluzione:

“Esiste un luogo, nel mondo dove mercoledì viene dopo giovedì. Dove?”

Ragionaci su molto bene, perché la risposta è molto semplice. Non devi far altro che pensare a “che tipo di mondo” possa avere questa differenza rispetto a quello quotidiano. A fine articolo, troverai soluzione e spiegazione!

Soluzione test d’intelligenza: risposta a portata di mano!

Se ti piace ragionare in una maniera in particolare e che va fuori dagli schemi

Siamo giunti al ragionamento finale, stiamo per svelarti in “che mondo” i due giorni della settimana sono invertite. E’ chiaro che secondo il reale ciclo della settimana il mercoledì di norma viene prima del giovedì, ma c’è un contesto nel quale avviene il contrario.

Appunto, dalla consegna hai tutte le informazioni che ti servono per risolvere l’enigma. Cosa hanno di diverso o in comune questi due giorni? Fanno entrambi parte della settimana, sono vicini, e in questo “altro mondo”, sono messi al contrario.

Se segui questo ragionamento e osservi gli elementi che contraddistinguono i due termini, puoi notare che uno inizia con la “M” e l’altro con la “G”. Arrivati a questo punto anche un bimbo che sta imparando l’alfabeto può capire la risposta.

Il “mondo” in questione è proprio il dizionario, unico “luogo” in cui mercoledì viene dopo giovedì, perché le lettere seguono un ordine diverso rispetto quello della settimana!

Allora, ci sei arrivato da solo? Se ti è piaciuto il test, ci vediamo al prossimo!