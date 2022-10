Filippo, figlio Marco Bellavia: struggente sfogo dopo gli attacchi al padre al GF Vip

Filippo, figlio Marco Bellavia, dopo gli attacchi che sta ricevendo il padre al Grande Fratello Vip 7, pubblica uno struggente sfogo.

Filippo, l’unico figlio di Marco Bellavia, di fronte agli attacchi che sta ricevendo il padre da diversi concorrenti del Grande Fratello Vip 7, non ci sta e, su Instagram, si lascia andare ad un duro sfogo in cui punta il dito contro i vipponi che stanno rendendo difficile a Marco la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022 ed esorta il padre a non mollare.

Bellavia, sin dal primo giorno di permanenza nella casa di Cinecittà, non ha mai nascosto le proprie fragilità lasciandosi andare anche alle lacrime. Fragilità che, tuttavia, in pochissimi stanno comprendendo e sono diversi i vipponi convinti che Marco non debba stare al Grande Fratello Vip. Di fronte ad alcuni atteggiamenti, il figlio 15enne di Bellavia, ha deciso d’intervenire pubblicamente.

Filippo, figlio Marco Bellavia: le parole d’incoraggiamento per il padre e l’attacco ai concorrenti del Grande Fratello Vip 2022

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Antonella Fiordelisi ha provato ad ascoltarlo e a capire le sue fragilità. Con l’ex schermitrice, Marco Bellavia è riuscito ad aprirsi e a parlare delle sue paure svelando di soffrire di attacchi d’ansia e di panico e di aver paura a stare in mezzo a tanta gente.

“Si tratta di ansia e paura. Anche la paura di guardarmi dentro e stare in mezzo a tanta gente. […] Sono sotto stress qui dentro. Ma anche fuori non sono stato bene. Quando andavo in metropolitana soffrivo di attacchi di panico”, ha raccontato Marco che spera di riuscire a stare meglio anche grazie alla convivenza nella casa del Grande Fratello Vip.

Molti vipponi, tuttavia, pensano che la casa di Cinecittà non sia il luogo adatto per lui. “Se hai dei problemi stai a casa tua figlio mio. Cioè se hai dei problemi psicologici nn vieni al Grande Fratello Vip. te ne stai a casa e basta. Qui non guarisci qui impazzisci. Non è che qui vieni a fare psicanalisi“, l’opinione di Patrizia Rossetti.

“Sì hai ragione, secondo me quello è pazzo, matto è malato“. – ha aggiunto Gegia mentre Elenoire Ferruzzi ha concluso così – “Ma si Patrizia, ma questo è fuori è proprio scemo, non ignorante, che è peggio. Eh no dai, stai lì e vai alla neurodeliri“.

Filippo, così ha deciso di esprimere la propria opinione su tutta la situazione puntando il dito proprio contro i concorrenti che stanno attaccando il padre.

“Papà vola come una farfalla e pungi come un’ape. In questi anni mi hai insegnato ad essere un combattente, un guerriero, e io adesso voglio essere come te, non mollare. Ti vogliono far passare per quello che non sei. Ti voglio un mondo di bene, facciamo tutti il tifo per te. Dimostra quello che sei realmente, tuo Filippo”, le parole del figlio di Bellavia.