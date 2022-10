Can Yaman pronto a scappare via: la confessione gela tutti

Can Yaman è pronto a scappare via. La confessione dell’attore ha gelato i suoi fedeli sostenitori con questo ennesimo colpo di scena.

Can Yaman sa stupire i suoi fedeli sostenitori come mai nessuno prima. Le scorse ore, non appena è uscita la sua ultima intervista per il settimanale Nuovo, il bell’attore turco ha gelato tutti i fan rivelando che è pronto a scappare via non appena si viene a creare una situazione che non è a lui congeniale.

Certo, non è la prima volta che lui ha ammesso di essere una persona che ci tiene molto alla sua privacy e ha provato a proteggerla ad ogni costo anche se spesso non è stato possibile. Basti pensare che è stato costretto a cambiare casa in quanto le sue fedeli sostenitrici non facevano altro che tormentarlo suonandolo a tutte le ore del giorno e della notte. Oggi Can ha ribadito questo concetto rivelando che in tal caso è pronto a scappare via.

Can Yaman scappa via, pronto a tutelare la sua privacy e la sua vita privata.

Can Yaman gela i suoi fan con una confessione del tutto inaspettata

Can Yaman, che non molto tempo fa ha lasciato il bel paese per un motivo ben specifico, durante il corso della recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo ha ammesso di essere sempre molto disponibile e gentile con tutti quanti, ma poi quando viene varcata una certa soglia non riesce a passarci su e vorrebbe scappare via da tutto e tutti.

“In genere sono gentile, mai sgarbato” ha fatto notare il bell’attore turco. “Quando però si sfocia nell’eccessiva invadenza in relazione alla mia vita privata allora faccio di tutto per scappare” ha poi concluso, ribadendo ancora una volta quanto ci tenga alla sua privacy.

Molto probabilmente Yaman è rimasto molto scottato dall’invadenza dei fotografi e paparazzi anche durante il corso della sua relazione con Diletta Leotta. Relazione che è stata ampiamente criticata dai suoi fedeli sostenitori che non li apprezzavano particolarmente tanto insieme e da qui si riconferma la sua voglia di viversi il suo privato lontano dagli occhi indiscreti di chi non fa parte del suo privato.