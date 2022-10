Belen Rodriguez non ne ha passate tante, ma troppe! Il racconto della showgirl argentina più amata è a dir poco scioccante, i fan non ci credono.

Se pensavate che Belen Rodriguez le avesse vissute tutte, vi state sbagliando: racconta uno scenario inedito e terrificante! Le parole sono come lame, nessuno avrebbe mai potuto credere che proprio nel passato della conduttrice si annidasse un fatto del genere. La diretta interessata ha svelato tutti i dettagli, ecco la verità inconfessabile.

Molti considerano Belen Rodriguez la solita bella donna che ha conquistato le scene, e molti di questi commettono un gravissimo errore. E’ una donna forte e di carattere, che ha ottenuto tutto quello che ha, successo, fama, lavoro e una famiglia meravigliosa, solo con il duro lavoro!

Se siete invidiosi del suo fisico mozzafiato, ecco lì forse c’entra la genetica, ma per il resto si è sempre rimboccata le maniche. Proprio come nell’episodio che ha scioccato i fan, e che ha raccontato. Ha letteralmente messo i brividi.

Belen Rodriguez e il trauma dal passato, la verità

Quante volte ancora si parlerà dei drammi di Belen Rodriguez? Eppure, nonostante si tratti di una donna così giovane, ne ha davvero vissute troppe. Di recente la showgirl è stata tirata in causa dalla confessione dell’errore fatale di Antonino Spinalbese, il suo ex compagno e padre della piccola Luna Marì. Così, dopo l’ultima bufera, arriva un uragano!

Mostriamo una foto di Belen 14enne, perché è proprio durante l’adolescenza che è accaduto il fatto. Come è noto, lei è originaria dell’Argentina, e forse è stato proprio questo duro evento ad averla convinta una volta per tutte a volare in Italia.

E’ al Corriere della Sera che la conduttrice racconto che la paura maggiore in Argentina non sono i boschi e i luoghi isolati, ma la vita quotidiana. Purtroppo, come ogni luogo del mondo, ci sono zone molto povere dove persone povere si spingono a commettere reati pur di sopravvivere, ad esempio rubando. Supermercati e abitazioni private, non importa in che contesto, rubavano e basta.

Ed è quello che è accaduto nella casa di famiglia. Otto uomini armati e drogati di colla sono entrati quando lei era in giardino. Le hanno puntato la pistola in testa per intimorirla! Dopo aver rubato di tutto, dalla tazzine del caffè, fino al suo primo album da fotomodella, hanno ottenuto il numero del conto corrente del padre, e si sono dati alla fuga.

La paura del momento le è rimasta impressa, da allora il dolore è rimasto, e la scelta di venire in Italia è stata più che consapevole. Questo ci fa capire che Belen non è partita all’arrembaggio, ma aveva proprio l’aspirazione a vivere una vita felice e il suo sogno di diventare conduttrice.