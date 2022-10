Test della personalità: dimmi cosa noti per primo e scopri chi sei veramente

Dimmi cosa noti per primo e scopri chi sei veramente con questo semplice test della personalità

I test della personalità sono pensati apposta per alleggerire le nostre giornate, ma servono anche per scoprire molto di noi.

Ne esistono di mille tipologie e affrontano sfere diverse: l’amore, il lavoro, la carriera, il nostro inconscio.

Il test della personalità che ti proponiamo oggi ti aiuterà nello scoprire vari dettagli del tuo carattere. Ti mettiamo di fronte ad una immagine e tu dovrai solamente dirci cosa noti per primo. Scopri una volta per tutte chi sei e quindi voliamo a vedere la nostra figura dalla duplice scelta

Test della personalità: dimmi cosa noti per primo e scopri finalmente chi sei

In questo test della personalità ti mettiamo di fronte ad una immagine che nasconde due figure diverse. Dimmi cosa noti per primo e leggi la risposta corrispondente alla risposta data.

Iniziamo nel conoscerci a fondo!

1) Volto di un uomo di profilo

Sei una persona che ha capito benissimo come funziona il mondo. Riesci a capire molto bene il comportamento umano. Con una semplice smorfia o un respiro un po’ più profondo, percepisci quale è il loro disagio e lo categorizzi subito in una emozione.

Odi le persone che provano a mentirti o manipolarti. Non riesci proprio a sopportare questo genere di indole.

Sei assolutamente intuitivo e sai come gestire qualsiasi tipologia di avvenimento, sia questo felice o meno. Sei anche molto coraggioso!

2) Pinguino

Sei una persona alquanto eccentrica e che ama stare al centro dell’attenzione. Non ami le regole e non riesci proprio a seguire gli usi e i costumi della tua tradizione.

Molti ti invidiano per il tuo grande coraggio.

Non sei affatto ordinato e procrastini molto. Non segui la disciplina, ma ciò non vuol dire che quando sei sul posto di lavoro te ne freghi.

Sei molto sincero e leale con i tuoi cari. Ciò che non sopporti affatto è il giudizio altrui.

Vuoi essere libero di essere chi sei in ogni tua forma e colore.