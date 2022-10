Belen Rodriguez esce alla scoperto, e questa volta per sua spontanea volontà: la showgirl racconta qualcosa che il pubblico non si sarebbe mai aspettato!

La Confessione con la C maiuscola di Belen Rodriguez è un fulmine a ciel sereno, perché ci si sarebbe aspettati di tutto, meno che questo. Di recente, è stata chiamata in causa per la presenza del suo ex e padre della piccola Luna Marì, Antonino Spinalbese al GF Vip 7, ma la scoperta di oggi non riguarda lui. Fa parte di qualcosa che i fan sospettavano, ma che adesso la stessa showgirl ha del tutto ribaltato!

La vita di Belen è stata contraddistinta da molti alti e bassi, specialmente per alcuni retroscena del passato in Argentina. Così, reduce da quest’ultima intima rivelazione, ne sussegue un’altra.

L’altra verità è davvero inedita, ecco quanto ha raccontato ai fan.

Belen Rodriguez senza filtri: rivela tutta la verità

Come già accennato nel paragrafo precedente, Belen ha raccontato l’evento traumatico di cui è stata protagonista, ma le news sul suo conto non sono finite qui. E’ praticamente un libro aperto con i suoi fan e il pubblico che la sostiene da sempre. Così, condivide qualcosa che attenzione: ha scoperto da poco anche lei, da solo una settimana!

Belen Rodriguez non perde occasione per fare gli auguri al suo splendido marito che chiama “mascalzone preferito”, Stefano De Martino. Sono tornati insieme dopo essersi lasciati più volte, ed è proprio nell’ultima intervista di Verissimo con Silvia Toffanin che la showgirl si sbottona. Tutto è iniziato nel 2012, la showgirl però aggiunge che è nel 2011 che lo ha visto la prima volta, lo precisa perché afferma che è stato troppo importante.

Molti avevano considerato il suo etichettare come “marito” l’attuale compagno, fosse dato dal fatto che il rapporto va a gonfie vele, ma in realtà è un’altra la ragione.

Fino ad una settimana fa Belen e Stefano credevano di non essere più marito e moglie, in realtà lo sono sempre stati, anche da separati! La carte legali parlano chiaro: la richiesta di divorzio, fatta due volte, è scaduta.

Questo perché dopo la prima volta che l’hanno fatta, sono tornati insieme, e la seconda gli stessi avvocati che hanno riscontrato com’è andata la prima separazione, hanno consigliato di aspettare. Ed è così, che sono ancora una famiglia per come lo erano prima!