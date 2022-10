Cacciato da Uomini e Donne? Il gesto che Maria De Filippi non ha mai fatto per nessuno

Cacciato improvvisamente da Uomini e Donne? Maria De Filippi non si trattiene e fa un gesto che non ha mai fatto per nessuno.

Riccardo Guarnieri cacciato da Uomini e Donne? Il cavaliere pugliese non ha partecipato all’ultima registrazione del programma di Maria De Filippi scatenando i sospetti sul web soprattutto dopo quanto accaduto nel corso della puntata trasmessa il 3 ottobre. Riccardo, infatti, durante un confronto con Ida Platano, ha perso la pazienza aggredendo verbalmente Claudio, un nuovo cavaliere con cui sta uscendo Ida e sfiorando la rissa dopo essersi alzato in modo minaccioso.

Ad evitare il peggio è stata Maria De Filippi che, non solo ha condannato l’atteggiamento di Riccardo Guarnieri, ma si è lasciata andare ad un gesto nei confronti di Claudio che il pubblico ha particolarmente apprezzato.

Maria De Filippi mette alla porta Riccardo Guarnieri per Claudio? Novità a Uomini e Donne

Il gesto di Riccardo Guarnieri nei confronti di Claudio non è affatto piaciuto a Maria De Filippi che, dopo aver riportato la calma in studio, ha detto:

“Ma non ti ha detto niente! Non provocavi, l’hai provocato. Ci sono dei momenti in cui non ci vedi più. Sei tu che non guardi in faccia le persone quando ti parlano. Lui si è alzato e non ti ha sfiorato! C’è un problema di fondo: questo succede ogni volta che Ida esce con qualcuno. Non ti controlli, non ci vedi più. Ti va in fumo il cervello quando sai sono usciti insieme la sera. Cioè… la vostra è veramente una storia infinita! Ti conosco, sei dispiaciuto per quello che è successo. Non sei una persona cattiva”.

La conduttrice, poi, è riuscita a far riconciliare anche Riccardo e Ida esortando quest’ultima ad elencare i motivi per cui si è innamorata di Riccardo il quale ha ammesso di essersi sentito sempre sminuito nel loro rapporto di coppia pur avendo compiuto, ultimamente, un gesto con cui ha umiliato Ida.

Ma è il gesto che la De Filippi ha fatto per Claudio che ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne. Durante il momento del ballo, mentre Ida e Riccardo ballano insieme, Maria raggiunge Claudio che, nel frattempo, aveva stretto la mano a Guarnieri, e gli chiede un ballo conquistando tutti.