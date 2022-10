Test psicologico: dimmi quanti cani noti e scopri la tua età mentale

Dimmi quanti cani noti e scopri la tua età mentale con questo test psicologico

Ognuno di noi ha una età biologica e mentale. La prima coincide con quando siamo nati, mentre la seconde è legata a come una persona si sente a livello di vissuto e dipende da diversi fattori esterni e interni.

Oggi ti proponiamo proprio un test psicologico che ti rivelerà quale è la tua età mentale. Dovrai solamente contare i cani che noti nella immagine che ti proponiamo e la risposta verrà da sé.

Scopriamoci insieme!

Test psicologico: scopri la tua mentale rivelandomi quanti cani vedi

In questo test psicologico ti mettiamo di fronte ad una figura. In questa immagine ci sono nascosti tanti cani; tu dovrai contarli e leggere la risposta corrispondente al tuo risultato.

Solo così potrai scoprire quale è la tua età mentale.

1) 4 cani –> tra i 20 e i 25 anni

Sei una persona molto creativa e curiosa. Hai tanta voglia di scoprire il mondo e niente e nessuno ti fermerà dal conoscere il più possibile.

La tua più grande ambizione è quella di vivere in tranquillità e pace al fianco della persona che ami perdutamente.

Oltre all’arte, hai un debole anche per la musica ed il cinema.

La tua risposta ci rivela anche che non ti trovi a tuo agio nei posti dove regna il caos. I rumori forti e la folla ti destabilizzano totalmente. Ami la calma e agisci in modo pratico.

2) 5 cani –> dai 25 ai 30 anni

Tu hai avuto un vissuto alquanto difficile. Tutto quello che poteva andare storto è andato anche peggio e adesso desideri solo la tranquillità.

Dalla una infanzia hai imparato il vero significato dell’esserci per l’altro, aiutare chi ha bisogno. Le parole che guidano la tua vita sono la condivisione e la reciprocità. Odi invece le discussioni e le amicizie false.

Sei una persona molto selettiva che preferisce avere pochi amici, ma buoni.

3) 6 cani –> dai 30 ai 40 anni

Sei una persona che crede solo a quello che vede. Tradizionalista e con i piedi per terra, hai un modo di pensare cauto e molto riflessivo.

La tua risposta ci rivela che sei anche un ottimo amico sempre disponibile nel dare consigli e ad ascoltare. Sei maturo e ci ho ti aiuta nel dare dei pareri sempre giusti.

Il fatto che tu sia cresciuto così in fretta ti ha portato a ricercare la pace, senza però perdere la tua forza interiore.

Odi le bugie e i tradimenti. Per te, tutte le tue relazioni si basano sulla fiducia e sulla verità. Non ti piace litigare, ma discutere in modo maturo per giungere ad una conclusione idonea.

4) 7 cani –> tra i 10 e i 20 anni

La tua risposta ci rivela che sei una persona ingenua. Tu sei semplice e istintivo, la personalità che rispecchia l’indole di un adolescente.

Diciamo che hai difficoltà nel fare le cose che non ti piacciono o ti annoiano. Sempre a fare domande e a chiederti il perché delle cose.

Il fatto che tu abbia una età mentale bassa non vuol dire che tu sia stupido. Hai molte speranze dentro di te e prendi tutto a braccia aperte. Cerchi la felicità e vedi il mondo cercando sempre il lato positivo.

Sei anche un ottimo amico!