Marco Bellavia rompe il silenzio: le prime parole dopo l’addio al GF Vip

Marco Bellavia rompe il silenzio dopo l’addio al Grande Fratello Vip 7: le prime parole dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci.

Marco Bellavia, dopo aver abbandonato il Grande Fratello Vip 2022, rompe il silenzio durante la serata che ha portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini e all’eliminazione di Giovanni Ciacci, punito dal pubblico che, nel televoto flash, ha dovuto scegliere chi salvare tra lo stesso Ciacci, Elenoire, Ferruzzi, Patrizia Rossetti e Gegia.

La quinta puntata del Grande Fratello Vip 2022 è stata dedicata soprattutto al caso Marco Bellavia che, nella casa, nonostante il grido d’aiuto lanciato, non ha trovato un sostegno se non quello di Antonella Fiordelisi e George Ciupilan che, con un abbraccio, hanno provato ad aiutarlo. Non potendo essere in studio, Bellavia è tornato sui social e con un post ha espresso il proprio pensiero sulla vicenda di cui è stato protagonista in prima persona.

Marco Bellavia parla dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip 2022

Alfonso Signorini ha condannato fermamente l’atteggiamento e l’indifferenza che quasi tutti i concorrenti hanno avuto nei confronti di Marco Bellavia di cui sono state mostrate le ultime immagini dei suoi momenti nella casa del Grande Fratello Vip 7.

“Quello che mi fa più male non sono le parole. Mi direte che non avevate capito e non posso darvi torto. Quello che mi fa male sono i gesti, quello che ho visto. Ci ha fatto male vedere una persona rannicchiata nel dolore e due che passando se ne sono infischiate. L’indifferenza fa male, Giovanni, quell’indifferenza contro la quale ti sei tanto battuto. Ti sei scagliato contro il pregiudizio, l’ignoranza, quelle che ho visto da parte tua”, le parole si Signorini contro Ciacci.

“Tu hai legittimato il bullismo e non mi interessa che tu ti riferissi ad un eventuale palpeggiamento. Il bullismo è una roba orrenda, non è mai legittimato. Tu stessa magari ci hai pianto da adolescente le tue lacrime”, le parole nei confronti di Ginevra Lamborghini.

Dopo aver seguito la puntata, Bellavia è tornato sui social rompendo così il silenzio dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2022.

“Educazione, lealtà, condivisione, lealtà…… in cambio di…??”, ha scritto a corredo della foto che vedete qui in alto.