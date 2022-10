GF Vip 7, tutti fanno marcia indietro? Terribile scenario in vista

Il GF Vip 7 è nella bufera, la situazione è ormai totalmente fuori controllo: c’è un terribile scenario in vista per l’intero programma!

Cosa sta accadendo nelle ultime ore nella casa più chiacchierata di Cinecittà? Alfonso Signorini appare adirato e preoccupato al tempo stesso per il futuro del GF Vip 7. La ragione è indirettamente legata agli ultimi eventi, e il cambiamento ha a che fare con qualcosa di grosso che va oltre la concezione e le previsioni degli stessi coinquilini.

Sono diverse le situazioni che indirettamente collegate al caso di Marco Bellavia finiscono per stravolgere le sorti del programma. La marcia indietro di cui vi stiamo parlando non ha a che fare con le “inversioni di rotta e ripensamenti” dei gieffini, ma di qualcosa di davvero preoccupante per il futuro del reality.

GF Vip 7, ecco chi ha fatto marcia indietro, pericolo!

Se già le accuse e i contrattacchi continui all’interno della casa hanno sconvolto gli animi, la notizia che vi stiamo per rivelare segna fortemente le sorti del programma. Mai come questa volta Alfonso Signorini si troverà in difficoltà, deve intervenire in maniera opportuna se non vuole che si alzi un altro polverone.

Non è necessario scendere nei particolari del caso di Marco Bellavia, è però necessario riconoscere ciò che nella diretta solo gli occhi più attenti hanno individuato. Non solo il pubblico a casa ed il popolo del web si sono adirati contro quanto accaduto, ma anche diversi brand hanno fatto marcia indietro.

Il dietrofront in questione ha a che fare con i meccanismi pubblicitari fondamentali per un programma di tale spessore. Appunto, gli sponsor di Amica Chips e TooA sono stati più che chiari, hanno spiegato tutte le motivazioni.

Appunto, il primo marchio afferma che l’amicizia è il valore portante delle famosissime patatine, quindi alcuni eventi che sono accaduti dentro la casa non rispecchiano assolutamente la linea aziendale. La “patatina” più famosa in questione, mira all’unione e all’allegria, e non certo alla divisione e alla tristezza. Così, si ritira come sponsor!

TooA fa lo stesso, esplicando le sue ragioni nel fatto che il brand lotta per la vera inclusione, e che quanto accaduto al GF Vip 7 non è piaciuto per niente.

Al di là dei provvedimenti presi per i gieffini che al momento non ci riguardano, riscontriamo che per un reality perdere degli sponsor così importanti è un duro colpo. La Produzione e l’intero Grande Fratello Vip dovranno correre ai ripari con azioni profonde.