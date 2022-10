Cecilia Rodríguez perde il volo: il problema indegna i fan

Il problema indegna i fan dopo che Cecilia Rodríguez perde il volo

Cecilia Rodríguez è un personaggio televisivo, modella e influencer. La ragazza è diventata nota per essere la sorella della bella Belen, ma da quando ha partecipato all’Isola dei Famosi e poi al GF Vip si è creata un suo nome all’interno del mondo dello spettacolo.

Con 4.7 milioni di follower su Instagram, Cecilia è amata da tutti.

Proprio nelle ultime ore accade l’inaspettato. La modella si trovava all’aeroporto di Milano, ma perde il volo a causa di alcuni problemi burocratici. I suoi fan sono indignati, ma scopriamo il perché

Cecilia Rodríguez vive a Milano in compagnia del suo fidanzato Ignazio Moser. La modella doveva partire ieri proprio dalla sua città di residenza in direzione Parigi per degli impegni lavorativi.

“Non si parte” esclama delusa Cecilia sul suo profilo Instagram. Tutti vogliono sapere cosa è accaduto e la bella Rodríguez da delle spiegazioni che indignano i suoi fan dopo aver svelato la verità.

“Per problemi burocratici, diciamo così” continua la donna senza confessare il perché. E’ troppo innervosita per trovare le parole giuste.

La Rodríguez è dispiaciuta per quello che è accaduto anche perché non si trattava di un viaggio di piacere, ma di lavoro. “Mi dispiace tanto non arrivare a fare il lavoro che dovevano fare, mi dispiace tanto non vedere la torre Eiffel, mi dispiace tantissimo non essere partita» dice la modella ai suoi fan.

Il problema diventa così importante per Cecilia che sfocia proprio un “attacco” alla burocrazia italiana. L’influencer vive qui da anni e ha stabilito anche la sua vita in Italia, quindi si sente parte integrante di questa nazione.

Delle volte, però, il suo essere di origine argentina la penalizza, mentre spunta la verità dopo il Festival di Venezia.

“Recupereremo, ci stiamo già organizzando. Per il resto è tutto apposto ma questo succede per essere una extracomunitaria che lavora da più di 10 anni in Italia , paga le tasse e comunque ogni tanto queste cose accadono” commenta Cecilia e conclude: “Troverò una soluzione per tirare su questa giornata“.

Cecilia Rodríguez è su tutte le furie, ma cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. Questo problema burocratico non ci stava e i fan la difendono. La modella ha perso il volo e anche una opportunità lavorativa