Cecilia Rodriguez dopo Venezia arriva la gatta da pelare: “Non mi sembra il caso”

Cecilia Rodriguez dopo il Festival di Venezia ha dovuto fare i conti con una gatta da pelare. Le cose non si mettono affatto bene.

Cecilia Rodriguez è da poco tornata dal Festival del cinema di Venezia, luogo dove ormai è diventata di casa considerando che ha preso parte a numerosissime edizioni della karmesse dedicata al mondo della settima arte.

La sua esperienza è stata come al solito positiva dove è stata accolta di buon grado dai media e dai suoi fedeli sostenitori. Purtroppo però il ritorno a casa non è stata così dolce come in molti avrebbero potuto credere in quanto nemmeno il tempo di tornare che ha dovuto fare i conti con una terribile notizia.

Cecilia Rodriguez su Instagram ha raccontato tutto quanto ai suoi fedeli sostenitori rivelando che è passata dalle stelle alle stalle.

Cecilia Rodriguez dopo aver preso parte al Festival di Venezia ha dovuto fare i conti con la triste realtà in quanto è dovuta correre a Piazza Duomo affinché potesse risolvere il tutto nel minor tempo possibile e tornare agli impegni e la vita di sempre. Sperando che non ci siano altri episodi simili a questo che di certo non le rallegrano la giornata.

“Da piazza San Marco a Venezia a piazza Duomo è un attimo” ha esordito ironica la sorella minore di Belen, che ha steso tutti con la sua bellezza.

“Non so se vi ricordate, ma qualche tempo fa mi avevano rubato i documenti e ora sto andando a rifarli altrimenti non potrò più viaggiare” ha poi proseguito, raccontando a tutti del suo spiacevole rientro dopo l’evento più atteso dell’anno. “E non mi sembra il caso, adesso che si può” ha poi concluso nella speranza di poter risolvere il tutto nel minor tempo possibile.

Cecilia Rodriguez ha avuto un rientro tutt’altro che dolce dopo il festival del Cinema di Venezia, ma la speranza che il tutto possa risolversi in tempi brevi c’è e che soprattutto altri episodi del genere non capitino più considerato che purtroppo di recente, come raccontato da lei stessa e Ignazio Moser sui rispettivi social, sono stati spesso vittime di furti.