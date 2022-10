La situazione nella casa più spiata di Cinecittà sta degenerando: il GF Vip 7 sta vivendo una crisi! I vipponi non si contengono, se ne stanno dicendo di ogni.

Negli ultimi giorni al Grande Fratello Vip 7 la tensione ha raggiunto le stelle: dall’uscita di Marco Bellavia, l’aria si taglia con il coltello! Trattandosi di un caso delicato le reazioni degli altri coinquilini non sono state uguali, anzi c’è chi si è persino ricreduto, mentre altri rincarano la dose! Nel frattempo però i litigi abbondano, e niente è come prima in casa: l’uscita del gieffino ha stravolto tutto, ecco come!

Marco Bellavia è durato pochissimo dentro la casa del GF Vip 7, facendo dispiacere non poco i telespettatori che credevano molto nella sua storia. Ci sono situazioni e situazioni, per cui in questo caso bisogna mettere al primo posto la salute, quindi è giusto che prendi i giusti provvedimenti per stare bene.

Il punto è che dentro la casa qualcosa è cambiato nell’atteggiamento dei concorrenti. Alcuni hanno fortificato le concezioni iniziali, altri hanno stravolto le carte giocate cambiando pensiero.

Le diverse inversioni di “rotta”, se così le possiamo chiamare, sono state le dirette conseguenze di commenti, o meglio “echi” sentiti dal di fuori della casa.

GF Vip 7, casa fuori controllo, troppi litigi tra gieffini!

Non è la prima volta che si parla di “malessere”, perché anche una coinquilina è arrivata in ospedale per un malore. La diversità sta nella tipologia di malattia, perché nel caso di Marco Bellavia si parla di patologie definite “invisibili”, appunto quelle mentali. Si tratta di malattie nel vero senso della parola che purtroppo passano sempre un po’ in secondo piano. Vista la situazione, le reazioni dei gieffini sono state le seguenti.

Le reazioni dei gieffini sono state le più disparate, specialmente dopo aver sentito pesanti insulti oltre le mura della casa. Iniziando da quelle sostenute dal pubblico, c’è quella di Antonella Fiordelisi.

La schermitrice rappresenta la voce del popolo del momento, perché difende a “spada tratta” il gieffino appena ritiratosi. Anche quando era in casa, è stata l’unica ad ascoltarlo e a condividere con lui parole d’affetto. Inoltre va contro un’altra gieffina. Innanzitutto, afferma che quanto fatto dagli tutti altri concorrenti non è stato carino, specialmente da Gegia.

Quest’ultima avrebbe ingiustamente infierito contro il gieffino con frasi poco adatte alla situazione. La stessa Antonella ribadisce il cattivo gesto nel dirgli di “stare zitto e andare a curarsi.” Così, si apre anche un battibecco tra loro che scalda gli animi.

Oltre lei, c’è chi come Ginevra Lamborghini ha fatto un’inversione di rotta, affermando di essere una “bulla” e di aver sbagliato. Confessa che si può sbagliare nella vita, e che adesso ha capito. Se per molti ciò è apprezzabile, per altri non lo è affatto visto che sembra più una mossa “furba” che un reale pentimento. Nel frame la si vede che ne parla con Antonino.

Infine, c’è Edoardo che fino alla fine mantiene coerenza ad un atteggiamento condannato dal pubblico a casa come “pessimo”. Quando Antonella gli dice che sarebbe opportuno scusarsi con Marco, visto che molti come Edoardo dicevano che recitasse, quest’ultimo risponde così:

“Vabbè io vado a passare l’aspirapolvere, che ve devo dì. Ciao Marco.”

In attesa delle evoluzioni, restiamo aggiornati. Con l’augurio che Marco possa stare bene, ci vediamo alla prossima news.