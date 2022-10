Parole importati sono state pronunciate a favore di Marco Bellavia dal Cast del GF Vip 6. Ecco quanto è stato dichiarato dagli ex vipponi.

E’ scoppiato il caos nel web per via dell’ultimo tragico evento che ha colpito il reality più controverso di sempre, il Grande Fratello Vip. Sui social media è partita una catena a sostegno del caso Marco Bellavia, il concorrente ritiratosi a causa dei gravi problemi di salute riscontrati. Oltre i fan e il mondo del web, anche gli ex vipponi delle passate edizioni non sono rimasti in silenzio, anzi hanno fatto dichiarazioni di un certo peso.

Il Grande Fratello Vip è il reality più chiacchierato nel bene e nel male, ma quanto accaduto negli ultimi giorni è una pagina dolorosa della televisione italiana. Dolorosa perché sotto gli occhi di tutta Italia si è consumata la sofferenza di Marco Bellavia, lo storico conduttore del format per bambini degli anni Novanta, Bim Bum Bam.

Cosa gli è accaduto? Ha vissuto momenti di crisi dovuti a dei malesseri che si è portato dentro la casa e che credeva in combattere insieme ai suoi compagni di viaggio. Peccato che non ha trovato il sostegno sperato. Come però molti si aspettavano, lo ha ritrovato in vecchie glorie del GF Vip!

Le difese di Marco Bellavia, parole profonde da ex gieffini

Tra i volti nuovi quello di Nikita Pelizon buca lo schermo per la bellezza naturale, e oltre a lei ci sono facce tutte da conoscere. Il punto dolente è che il caso di Marco Bellavia non ha messo in ottima luce i concorrenti, specialmente quelli sconosciuti. La mancanza di empatia è oggettiva a tal punto che i beniamini degli anni scorsi hanno detto la loro.

Da questi screenshot possiamo vedere chiaramente che niente e nessuno può zittire Miriana Trevisan, Manila Nazzaro e Francesco Oppini! Specialmente quando davanti ai diretti interessati si palesano ingiustizie gratuite, perché questo è successo a Marco Bellavia.

Questi gieffini sono state le stelle di punta delle scorse edizioni, perché nonostante gli alti e bassi vissuti sono stati dei personaggi completi. Hanno affrontato percorsi fatti di vittorie, insicurezze e momenti di leggerezza, insomma ci hanno fatto divertire.

Soprattutto hanno parlato di amicizia, e hanno in diversi casi sostenuto i propri compagni di viaggio quando vivevano i loro momenti di sconforto. Il fatto che a Marco non sia accaduto lo stesso, li ha fatti restare male.

Che poi si sia creata una situazione al limite dell’assurdo, li ha fatti decisamente arrabbiare. Oppini ha persino fatto dei video dove parlava di quanto sia pericoloso il bullismo e di come conosca che bella persona sia Bellavia. Sia perché fa parte della sua infanzia, ma anche perché nessuno merita di essere trattato così!

Le stesse Manila e Miriana l’anno scorso sono state vittime di situazioni in cui si sono sentite attaccate ingiustamente, quindi sanno cosa significa e gli danno manforte.