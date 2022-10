Test: quanti aerei servono per compiere un giro intorno al mondo?

By

Sei un vero genio? Dimostralo risolvendo questo test. Non sarà facile, quindi concentrati e rispondi solo quando sei certo di aver trovato la soluzione

Alcuni aerei militari si trovano su una piccola isola in mezzo all’oceano. Questi aerei hanno un serbatoio che gli consente di compiere mezzo giro del mondo consumando tutto il carburante. Ogni aereo può trasferire parte del carburante ad un altro velivolo, sia sulla terra ferma che in volo. L’unica fonte di rifornimento è sull’isola il trasferimento del carburante (sia quello tra due aerei che quello dal distributore al velivolo) non fa perdere nemmeno un secondo al pilota.

Sei in grado di calcolare qual è il numero minimo di aerei necessario per compiere un intero giro intorno al mondo? Considera che tutti gli aerei volano alla stessa velocità, consumano lo stesso carburante e tutti i piloti rientreranno alla base senza alcun problema. Ragiona con calma ma non perdere troppo tempo, hai sessanta secondi per risolvere il quiz, vediamo cosa sai fare. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Per rispondere in maniera corretta a questo quesito è necessario individuare i tranelli inseriti nel testo e ignorarli. Se lo hai fatto, probabilmente hai indovinato e quindi meriti tutti i nostri complimenti perché è sempre molto difficile risolvere un test del genere. Se, al contrario, non hai idea di quale possa essere la soluzione, tra poco avrai la possibilità di conoscerla.

Ti ricordiamo che questo test, esattamente come tutti gli altri, non ha alcuna validità scientifica ed è soltanto un intrattenimento che vogliamo offrire alle nostre lettrici e ai nostri lettori. Ecco la soluzione: per effettuare un giro intero intorno al mondo servono tre aerei. Partono tutti insieme, il primo aereo (1) trasferisce agli altri velivoli (2 e 3) un quarto di serbatoio quando sono esattamente ad 1/8 del giro.

L’aereo numero 3 avrà il carburante esatto per tornare indietro. Ad 1/4 del percorso, il numero 2 passerà al primo un quarto di serbatoio e gliene resterà metà per tornare indietro. L’aereo numero 3 avrà il pieno a quel punto e si dirigerà verso il numero 1. Quando il primo aereo arriverà a 3/4 di giro, il numero 3 gli trasferirà un quarto di serbatoio. In quel momento, l’aereo numero 2 partirà raggiungendo gli altri due esattamente a 7/8 di giro. Fornirà ad entrambi un quarto di serbatoio e torneranno tutti e tre sani e salvi all’isola.