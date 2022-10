Lei contro la produzione: nuovo retroscena sul caso Marco Bellavia al GF Vip 7

Nonostante il Grande Fratello Vip 7 sia iniziato da sole due settimane, molti telespettatori sono molto arrabbiati. Secondo alcuni utenti i concorrenti del reality show non si sono comportati bene con Marco Bellavia.

Lui è un attore e conduttore entrato nella Casa durante la seconda puntata del programma. I gieffini, secondo i fan del format, hanno escluso e bullizzato Marco quando lui cercava solo qualcuno che lo aiutasse.

Gli unici che si sono distinti dalla massa sono Luca Salatino e Antonella Fiordelisi.

Dopo giorni di sofferenza, Marco decide di abbandonare il gioco. Gli utenti si sono scagliati contro la produzione del GF Vip e sperano che prendano dei provvedimenti contro alcuni concorrenti.

Anche Lei va contro la produzione, ma vediamo insieme di chi si tratta

Lei contro la produzione: nuovo retroscena sul caso Marco Bellavia al GF Vip 7

La produzione del GF Vip 7 ha annunciato l’abbandono di Marco Bellavia ai concorrenti. C’è chi ha continuato ad usare parole poco carine nei suoi confronti e chi invece è deluso dal comportamento nella Casa.

Il web si sta scagliando contro la produzione e sperano tutti che questa prenda dei provvedimenti contro alcuni concorrenti.

I gieffini presi di mira maggiormente sono Ginevra Lamborghini, Gegia, Charlie Gnocchi, Elenoire Ferruzzi e Giovanni Ciacci, ossia quelle persone che hanno criticato di più il comportamento di Marco.

Tra gli utenti più arrabbiati troviamo Cristina Plevami, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello.

La donna si è espressa in modo impopolare, perché non è andata contro il comportamento dei gieffini, ma proprio contro la scelta della produzione.

Cristina svela alcuni retroscena sulla sua edizione e spiega tutto sul suo profilo Instagram.

“A me oggi sembra un gioco al massacro. Non ho visto molto, solo una puntata e poi le varie notizie via social. Non so che problemi abbia Marco e di sicuro non giustifico il comportamento dei vari coinquilini” scrive l’ex gieffini e si scaglia contro la produzione: “Ma se realmente non sta bene mentalmente, il problema se lo deve porre chi gli ha permesso di partecipare”.

Da quanto rivelati dalla Plevani, nelle prime edizione del reality, era obbligatorio parlare con uno psicologo prima dell’ingresso nella Casa. I motivi erano che comunque ti trovi a convivere con degli sconosciuti in un piccolo spazio e in più la tua routine giornaliera cambia totalmente.

”Il GF non è un centro di recupero e i concorrenti non credo abbiano voglia di aiutarlo, ripeto è un gioco al massacro ‘Vita mia morte tua’… E non è compito loro farlo” aggiunge Cristina e conclude: “Il fatto che non abbiano un minimo di umanità… beh, questo è un altro discorso”.

Il caso Marco Bellavia divide molte persone. Una cosa però è certa: qualcuno deve prendere dei provvedimenti. Cristina è furiosa contro la produzione del GF Vip 7, ma anche tutto il web. Secondo voi, nella puntata di stasera prenderanno dei provvedimenti? Non ci resta che continuare a seguire il programma