Stefano De Martino compie gli anni: Belen spiazza con un retroscena surreale

Stefano De Martino festeggia oggi il 33esimo compleanno: Belen Rodriguez spiazza svelando un retroscena surreale sul loro rapporto.

Stefano De Martino, oggi, lunedì 3 ottobre, compie 33 anni. Per il conduttore napoletano è un giorno speciale perchè festeggia gli anni dopo essere tornato ufficialmente con Belen Rodriguez da cui non si è mai allontanato in modo definitivo. Nonostante le paure, più o meno lunghe nel corso delle quali lei ha avuto altre storie, compresa quella con Antonino Spinalbese con cui ha avuto la figlia Luna Marì e lui qualche flirt mai confermato, la coppia non si è mai detta addio.

Ad unirli c’è sempre stato il figlio Santiago ma anche un sentimento che, seppur messo in pausa, non è mai venuto meno. Da diversi mesi, Belen e Stefano sono tornati ufficialmente insieme ed oggi, il conduttore napoletano può festeggiare con colei che è sempre stata sua moglie e suo figlio.

Belen spiazza su Stefano De Martino: la vera causa delle separazioni e perchè non hanno mai divorziato

Belen e Stefano si sono sposati nel 2013 per poi separarsi nel 2015. Sono poi tornati insieme nel 2019; lasciati nuovamente nel maggio 2020 e ricongiunti di nuovo nel 2022, ma perchè la coppia si è separata così tante volte? A svelare quella che sarebbe stata la causa delle varie rotture è stata la stessa Belen nella puntata di Verissimo del 2 ottobre 2022 di cui è stata ospite.

“Avevo più introiti e questa cosa può mettere in difficoltà qualcun altro”, ha sottolineato la showgirl. “Ora ha trovato la sua strada e tutto va molto meglio. Non è più il principe consorte”, ha aggiunto.

Ai microfoni di Silvia Toffanin, inoltre, Belen che ha recentemente raccontato un trauma agghiacciante subito in Argentina, ha anche svelato il motivo per cui non ha mai divorziato da Stefano.

“Siamo ancora sposati. Abbiamo chiesto il divorzio ma poi siamo tornati insieme. Ci siamo rilasciati, abbiamo chiesto un’altra volta il divorzio. Il giudice ci ha detto: ‘Aspettate un attimo’. Poi siamo tornati assieme e la richiesta di divorzio è decaduta. Quindi siamo ancora marito e moglie”, ha raccontato.

Infine, si è lasciata andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore per Stefano. “La prima volta non è andata – ha aggiunto -, dopo la seconda volta che ci siamo lasciati per lui non è stato facile perché io ho avuto una figlia da un’altra persona (Antonino Spinalbese, ndr). Lui però ha accettato il tutto. E solo per aver accettato ciò, per me lui ha vinto. Lo stimo molto. Con molta cautela abbiamo ricominciato a frequentarci fuori casa. Per un po’ lo abbiamo tenuto nascosto e poi ci hanno scoperto”.