Meghan ancora nell’occhio del ciclone: nuova lite nella Royal Family

Meghan Markle ne ha combinata un’altra delle sue. La Duchessa di Sussex è davvero colpevole questa volta o è la vittima in questa vicenda?

Il ritorno a Londra di Meghan Markle ha fatto discutere molto. L’ex attrice statunitense era già in Inghilterra insieme a suo marito quando è morta la Regina Elisabetta. I due erano a Manchester per un evento organizzato da tempo quando è arrivata la triste notizia e hanno immediatamente lasciato la città per recarsi verso la capitale britannica. Secondo i media locali, sembra che ci sia stato qualche intoppo durante il viaggio.

Secondo quanto riportato dal Sun, sembra che ci sia stata una lite tra alcuni membri della Royal Family e la colpevole sarebbe Meghan Markle. L’opinione pubblica si è spaccata in due fazioni, da un lato chi punta il dito contro l’ex stella di Hollywood e dall’altro chi la difende, indicandola come una vittima in questa vicenda. Qual è la verità? Proviamo a scoprirlo insieme.

Harry e Carlo: hanno litigato a causa di Meghan?

L’8 settembre, Harry e Meghan si trovavano a Manchester ed hanno appreso durante un evento pubblico il peggioramento dello stato di salute della Regina Elisabetta. Secondo il Sun, i Sussex avrebbero immediatamente bloccato un volo per recarsi a Balmoral, la tenuta scozzese presso la quale l’anziana sovrana era solita passare le vacanze estive e dove si trovava quando è morta.

Secondo il quotidiano britannico, Carlo avrebbe chiesto ad Harry di non portare con sé sua moglie Meghan, facendo infuriare il Duca di Sussex. Nonostante un miglioramento nei rapporti, il Re d’Inghilterra non si fida ancora dell’ex attrice statunitense a avrebbe fatto di tutto per impedirle di correre al capezzale della regina. Proprio a causa di questa discussione, il secondogenito di Diana avrebbe ritardato il suo arrivo in Scozia.

Harry non è riuscito a salutare la regina morente, a differenza di suo fratello, e non ha potuto partecipare alla cena privata con il nuovo re ed altri membri della Royal Family. I sostenitori di Carlo dicono che nemmeno Kate Middleton era stata convocata perché, secondo il protocollo, soltanto i parenti diretti avrebbero accesso alla stanza nella quale giace il corpo di un sovrano morto.