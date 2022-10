I tre segni zodiacali che vivranno un ottobre da favola: la classifica

By

Questi tre segni zodiacali potranno godersi un mese di ottobre indimenticabile. Credi che il tuo segno meriti di salire sul podio?

Il mese di ottobre è finalmente arrivato, abbiamo definitivamente messo da parte le maniche corte e siamo già con la testa all’autunno. Questo mese potrebbe portare delle belle novità ad alcune persone, mentre altre dovranno aspettare ancora. Le nostre amiche stelle avranno un occhio di riguardo per tre segni dello zodiaco, i quali dovranno aspettarsi un mese di ottobre incredibile.

Chi è nato sotto questi segni zodiacali riceverà una telefonata importante, riuscirà a realizzare un progetto che ha in mente da tempo o potrebbe finalmente incontrare l’amore. Ma adesso è arrivato il momento di leggere la classifica dei segni zodiacali che vivranno un bellissimo mese di ottobre, scorri il testo verso il basso e scopri se il tuo segno si trova sul podio.

Sarà un ottobre perfetto per questi tre segni zodiacali

Capricorno: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Capricorno. Chi è nato sotto il segno dello zodiaco ha vissuto un mese di settembre particolarmente agitato. Ad ottobre cambierà tutto, le cose si aggiusteranno e tornerà finalmente la serenità. C’erano alcune questioni in sospeso che non permettevano al Capricorno di andare avanti ma adesso è tutto risolto. Le prossime settimane saranno divertenti e stimolanti.

Sagittario: al secondo posto in classifica c’è il segno del Sagittario. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco ha dovuto affrontare alcuni cambiamenti importanti a settembre e adesso potrà godersi i frutti del suo duro lavoro. C’è un progetto che è rimasto in sospeso per troppo tempo ma adesso è arrivato il momento di realizzarlo e di togliersi tante soddisfazioni.

Pesci: il primato della classifica di oggi va al segno dei Pesci. Questo segno occupa il gradino più alto del podio perché vivrà diversi momenti indimenticabili, sotto tutti i punti di vista. Qualcuno troverà l’amore, altri si riconcilieranno con delle persone che sentivano lontane e c’è anche chi troverà finalmente un lavoro. Sarà un mese fantastico per chi è nato sotto questo segno zodiacale, l’unico problema è che l’idillio non sarà infinito.