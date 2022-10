GF Vip 7, la durissima scelta di Pamela Prati: costretta a farla

Al GF Vip 7 nomi come quello di Pamela Prati fanno più che scalpore, fanno un colpo di scena in ogni momento! Ecco la decisione della showgirl.

Nelle ultime ore il GF Vip 7 è stato contraddistinto da una serie di eventi traumatici, e come se non bastasse anche Pamela Prati ci mette il suo zampino. Ecco cosa ha combinato la soubrette più chiacchierata, e come ha reagito il popolo del web. La sua scelta oltre che inaspettata, è davvero fuori dal comune, sarà colpa degli echi dal passato? Ne parlano i gieffini!

Pamela Prati è una concorrente del GF Vip 7, in molti non ci avrebbero mai creduto ad un suo ritorno. Perché proprio in un’edizione passata ha già partecipato non facendo una grande figura. Ha fatto la diva nel vero senso della parola.

Capricciosa e ostinata, tanto che alla fine ha fatto le valigie e ha varcato la porta rossa senza essere stata eliminata, ma di sua spontanea volontà. Molti credevano che Alfonso Signorini non l’avrebbe mai perdonata, ma pace è stata fatta.

Qualcosa però ritorna, un fatto passato la condiziona? Ecco la verità.

Pamela Prati sconvolge il GF Vip 7, scelta inedita

Tra i fatti in linea con quelli dell’anno scorso, ci sono i continui litigi al GF Vip 7. L’ultimo scontro di fuoco ha portato alla rottura dei rapporti tra due gieffini, la situazione però è in continua evoluzione, e il pubblico da casa segue con attenzione i loro alti e bassi. La scelta della Prati è però un fulmine a ciel sereno, e i fan non credono a queste parole.

Se ve lo state chiedendo non stiamo parlando della nomination al capro espiatorio della casa di Cinecittà, Marco Bellavia, ma ad una scelta che coinvolge per intero la soubrette. Cosa avrà mai ragionato la sua testa?

In realtà, è solo dopo lo sfogo con alcune coinquiline che poi queste “tirano le somme della situazione.” Sembrerebbe che la Prati sia molto condizionata dalla truffa perpetrata dal caso Mark Caltagirone, e che proprio per questo avrebbe deciso di andare via, di nuovo!

Ne parlano Cristina Quaranta e Nikita, con così tanta enfasi da essersi ormai convinte di questa situazione. Queste le parole della Quaranta:

“Mi ha chiesto di nominarla. Io ho detto che non l’avrei fatto perché avevo già la mia nomination. Le ho proprio detto ‘no mi dispiace ma io voto quello che penso’. Secondo me vuole scappare per il fatto di Mark Caltagirone. Non vuole affrontare l’argomento. Così se ne va e non ne parla. Lei ha proprio paura di questo.”

Tutto questo è stato scaturito dal nuovo fidanzato di Gegia, un certo giovane turco di cui però non si è certi che l’identità sia veritiera. Per questo, Signorini ha chiesto il confronto proprio a Pamela che sfuggente non vuole proprio parlarne.

La risposta di Nikita è stata quella di confermare che anche a lei la Prati ha confessato di volere andare via, aggiungendo un altro dettaglio. Dice che la soubrette le avrebbe detto che ormai vuole andare via perché ha anche raggiunto l’obiettivo che si era prefissata.

Cosa avrà voluto dire? Si tratterà solo di un momento di debolezza o è ormai accertato? Non perdiamo il prossimo appuntamento al GF Vip!