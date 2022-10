“Frequentazione molto focosa” per Antonella Fiordelisi: che intreccio amoroso al GF Vip 7

Antonella Fiordelisi è una concorrente del Grande Fratello Vip 7. Lei è una modella e schermidore ed è anche la prima preferita dal pubblico del reality show.

Testarda, diretta e fumina, Antonella piace più fuori dalla Casa rispetto che dentro. Alcuni non sono d’accordo con il suo modo di comportarsi e pensano che dovrebbe riflettere di più prima di parlare.

Ma nelle ultime ore scoppia la bomba nel mondo del gossip. A quanto pare la Fiordelisi ha avuto una “frequentazione molto focosa” con un ragazzo molto noto e adesso fidanzato.

Vediamo insieme cosa ha rivelato il giornalista Alessandro Rosica

Antonella Fiordelisi si trova adesso all”interno della Casa del GF Vip 7. La ragazza non vedeva l’ora di partecipare a questo reality show, ma adesso spunta la bomba in merito al suo passato amoroso.

Da quanto riportato dal paparazzo e giornalista di gossip Alessandro Rosica, Antonella ha avuto una “frequentazione molto focosa” con un personaggio molto noto del piccolo schermo adesso fidanzato. Di chi stiamo parlano? Ma di Stefano De Martino, mentre spunta l’amaro sfogo del figlio di Marco Bellavia.

Lui è un ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, adesso conduttore. Il suo nome è spesso associato a Belen Rodríguez, sua ex moglie, ma adesso nuovamente sua fidanzata.

Antonella e Stefano si sono frequentati quando il ballerino e la modella argentina si erano lasciati per la seconda volta. Il loro flirt è durato per un anno, ma hanno preferito mantenere tutto segreto per evitare titoli sulle prime pagine delle riviste gossip.

Sembra proprio che sia stato Stefano De Martino il primo a provarci con la gieffina. Dopo una corte serrata fatta alla ragazza, Antonella si butta a capofitto in questa storia.

Con il passare delle settimane, però, i due hanno deciso di lasciarsi, ma hanno comunque mantenuto un ottimo rapporto di amicizia. A quanto pare Stefano ha mandato il suo in bocca al lupo ad Antonella prima che quest’ultima entrasse nella Casa.

I due, addirittura, hanno deciso di smettere si seguirsi sui social per evitare sospetti da parte dei loro fan, mentre spunta il dramma di Cristina Quaranta.

Questa clamorosa indiscrezione riportata da InvestigatoreSocial sarà vera?

Spunta la bomba su Antonella Fiordelisi. A quanto pare la modella ha avuto una “frequentazione molto focosa” con Stefano De Martino. Voi ci credete? Cosa ne penserà di tutto questo l’attuale fidanzata del conduttore, Belen Rodríguez?