Al GF Vip 7 accadono anche fatti spiacevoli, il protagonista è Marco Bellavia. Tra le tante cose dette, un’ex gieffina lo difende a spada tratta: le parole sono profonde.

Quando si parla di patologie fisiche sono tutti bravi a mostrare empatia, ma quando si tratta di malattie mentali, la maggior non sa come intervenire e capita anche indirettamente di fare del male. Purtroppo attorno al tema c’è ancora pochissima informazione, gettare sentenze non aiuterà nessuno, ma spendere parole d’amore è un ottimo modo per affrontare la situazione. La verità su Marco Bellavia.

Al GF Vip 7 ne succedono di ogni, e l’ex gieffina amata dal pubblico ha notato una situazione per cui non riesce a non dire la sua. Anzi si scaglia proprio contro tutto e tutti, condividendo un messaggio importante in modo forte e chiaro.

Ecco quanto accaduto e le reazioni del pubblico a casa.

GF Vip 7, ex gieffina condivide messaggio profondo

Tra i concorrenti del GF Vip 7 ci sono volti social che pochi conoscono. Ad esempio la bellezza mozzafiato e i sogni di Nikita Pelizon è una scoperta piacevole per tutti, ma non solo questo. Dentro la casa se ne stanno vedendo di cotte e di crude, e l’ultimo evento ha letteralmente sconcertato l’opinione pubblica. Parla un volto importante del reality, i fan sono al suo seguito.

A parlare è la Portavoce social del GF Vip 7, Giulia Salemi: difende a pugno chiuso Marco Bellavia, porta attenzione al suo caso! Cos’è successo?

L’ex volto di Bim Bum Bam celebre programma per i piccini in onda negli anni Novanta, è stato vittima di crisi interiori, che lo hanno portato inevitabilmente a chiedere aiuto all’interno della casa e al pubblico.

Di contro, tutti i suoi compagni lo hanno votato perché “certi di dargli aiuto”, ma quello che ha detto la Salemi ha un’immenso valore. Innanzitutto, risponde con secco e spontaneo “Condivido” ad un post su Instagram di Giuseppe Porro nel quale afferma che non accetta il modo gelido in cui è stato trattato il gieffino.

Inoltre, aggiunge sul proprio account ufficiale su Twitter questo messaggio: “Ci sono momenti nella vita che dobbiamo vivere come punti di svolta. Segnali che devono servire a darci forza, non ad abbatterci. Oggi sono più forte grazie a quei momenti. Forza Marco.”

Si rifà al messaggio d’aiuto da lui dichiarato sotto gli occhi di tutti i telespettatori, e lo potenzia sostenendolo e condividendo amore. Come sempre ha dimostrato tante dolcezza ed empatia, caratteristiche forse quest’anno mancano nella casa.

Marco Bellavia ha rinunciato al suo percorso al Grande Fratello Vip, ma adesso avrà insieme a lui molti più sostenitori che credono nel suo percorso di rinascita.