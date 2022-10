Arisa non è più single? Spunta la verità dopo tanto parlare

Spunta la verità dopo tanto parlare: Arisa non è più single?

Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, è una cantante molto nota. La ragazza raggiunge la notorietà dopo aver partecipavo e aver vinto il Festival di Sanremo nel 2009 con il singolo Sincerità nella categoria delle “Nuove Proposte“.

Negli ultimi anni, Arisa ha indossato i panni di giudice ad Amici dove la possiamo rincontrare anche quest’anno, ma anche di ballerina nella sfida di Ballando con le stelle.

La cantante è da sempre single, almeno da quando è giunta nel mondo dello spettacolo. Dal 2009 è molto cambiata: prima occhialuta con i capelli corti neri, nell’ultimo anno Arisa ha scoperto la sua femminilità e si mostra sexy sui social.

Ha acquisito molta sicurezza e sembra che la cantante non sia più single. Scopriamo insieme la verità

Spunta la verità dopo tanto parlare: Arisa non è più single?

Sembra che ci sia una svolta nella vita privata e amorosa di Arisa. Se da prima si mostrava più timida ed inibita, negli ultimi anni la cantante si mostra sexy, provocante molto sensuale sui social.

Arisa ostenta la sua libertà, ma sembra che adesso sia in dolce compagnia e molto innamorata. La clamorosa indiscrezione viene rivelata grazie al settimanale Oggi, mentre spunta la sua svolta.

Secondo il giornalista Alberto Dandolo, la cantante non è più single. Il ragazzo misterioso è un volto noto del piccolo schermo, ma di chi si tratta?

Sembrerebbe proprio che Arisa e il ballerino professionista Vito Coppola abbiano una storia. I due si sono conosciuti durante la scorsa edizione di Ballando con le stelle. Il ballerino e la cantante gareggiavano in coppia e hanno vinto il talent show.

Già dall’inizio di questo percorso, molti pensavano che tra i due ci fosse del tenero. Con il passare dei mesi e con la conclusione del programma, si credeva che stessero insieme, ma che dopo vari alti e bassi, i due avessero deciso di lasciarsi.

Secondo quanto rivelato da Oggi non ci sono dubbi. Arisa e Vito stanno ancora insieme, ma per la loro privacy hanno preferito annunciare la loro rottura per non destare sospetti.

Da parte di nessuno dei due diretti interessati arriva la conferma o la smentita, quindi non è ancora niente di ufficiale, mentre arriva la svolta hot.

Arisa non è più single secondo quanto riportato dal magazine. Io li trovo una bellissima coppia, ma secondo voi quale è la verità?