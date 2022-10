Le ultime ore di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip: immagini da brividi

Le ultime ore di Marco Bellavia al Grande Fratello vip 2022: immagini da pelle d’oca dell’ultimo confessionale del conduttore, video.

Cos’è successo a Marco Bellavia nella casa del Grande Fratello Vip 2022 poche ore prima che decidesse di varcare la famosa porta rossa per lasciare definitivamente la casa di Cinecittà? Cos’è successo nel confessionale dove Bellavia, durante un lungo colloquio con gli autori e lo psicologo, ha maturato la decisione di lasciare il reality?

A svelare tutto è stato Alfonso Signorini che ha condannato l’atteggiamento assunto da alcuni concorrenti nei confronti del conduttore di Bim Bum Bam che, all’interno della casa, non ha mai nascosto le proprie paure e le proprie fragilità.

L’ultimo confessionale e le ultime immagini da brividi di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 2022

Quelle che avrebbe vissuto Marco Bellavia all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022 dove, la sola Antonella Fiordelisi che ha ricevuto un messaggio dall’ex compagna, ha provato ad ascoltarlo e ad aiutarlo, non sarebbero stati facili. La notte precedente al sabato mattina sarebbe stata abbastanza turbolenta per il conduttore che, poi, avrebbe deciso di mettere fine ad un’esperienza con cui sperava di riuscire a superare alcune sue fragilità.

“Sabato mattina come avrete visto tutti Marco Bellavia ha deciso di lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Queste sono le immagini drammatiche del suo ultimo confessionale. Ha annunciato a tutti noi che non ce l’avrebbe più fatta ad andare avanti nel suo percorso. Una decisione maturata dopo una notte di venerdì particolarmente difficile. Una decisione che pareva essere irrevocabile”, ha detto Signorini.

“La casa può essere una cura in un momento della vita. La storia di Pamela Prati lo dimostra, ma lei è una donna più risolta. Ma anche Bossari ha trovato una nuova linfa vitale. La casa però può anche ingigantire i problemi, la convivenza forzata, la sensazione di costrizione. Non era forse un percorso adatto per la sua situazione in questo momento”, ha concluso il conduttore durante il collegamento dallo studio al termine del daytime trasmesso da canale 5 il 3 ottobre.