L’ex marito di Stefania Orlando svela la verità dopo anni: “Aveva un altro“

Stefania Orlando è una conduttrice e cantautrice. Abbiamo avuto la possibilità di conoscere più a fondo la showgirl durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5.

La Orlando si è sposata due volte. La prima nel 1997 con l’attore Andrea Roncato. Dopo quattro anni ci fidanzamento e due di matrimonio, i due si separano.

Poi Stefania incontra e si innamora del musicista Simone Gianlorenzi con sui si sposa il primo luglio del 2019. Da poco, però, è uscita la notizia della sua separazione.

Proprio nelle ultime ore spunta la verità da parte di uno dei due suoi ex mariti. Vediamo insieme di chi si tratta e che cosa ha rivelato

Andra Roncato, ex marito di Stefania Orlando, svela la verità dopo anni: “Aveva un altro”

Andrea Roncato è un attore molto illustre di 75 anni. Andrea conquista il suo maggiore successo durante gli anni ’70 e ’80.

L’uomo viene anche definito un latin lover e sembra che abbia avuto più di 500 amanti.

Ospite al Corriere della Sera, Roncato parla della sua carriera, ma anche delle sue passate relazioni.

Tra i personaggi che hanno conquistato il cuore dell’attore troviamo l’attrice pornografica e scrittrice Moana Pozzi, ma anche la collega di lui Elena Sofia Ricci con cui ha fatto un po’ il “birichino“.

Andrea, però, si innamora perdutamente della conduttrice Stefania Orlando. Dopo quattro anni di fidanzamento, i due si sposano. Dopo l’annuncio del divorzio, molti credevano che fosse stato Roncato a tradire l’ex gieffina e non il contrario, mentre spunta l’annuncio che gela i fan.

Ecco che l’attore approfitta dell’intervista per raccontare la sua verità sulla sua passata relazione. L’ex marito di Stefania no utilizza parole dolci nel ricordare il loro amore.

“La signora se n’è andata, capita. Sul momento dissi che era colpa mia, che uscivo troppo la sera, che frequentavo compagnie sbagliate, dove girava cocaina” confessa Andrea spiegando che ha fatto uso di droghe solo per un brevissimo periodo e poi ha chiuso sia con la cocaina che con gli alcolici.

Il motivo della loro rottura era un altro. “Stefania aveva un altro, Paolo Macedonio, punto. In questa storia non vedo santi né eroi, ci sono rimasto male sì, ma nemmeno più di tanto” confessa l’attore e spiega il suo pensiero sul tradimento: “Si tradisce con qualcuno, è un cerchio, il conquistatore è pure cornuto e le corna bisogna portarle a testa alta. Non si muore per amore, solo se non si trova un amore per cui vivere”.

Adesso Roncato è felicemente sposato con Nicole Moscariello ed è contentissimo. Lei lo ama per quello che è con i suoi difetti e pregi, mentre Stefania si mostra in bikini ed è bellissima.

Dopo anni di silenzio, l’ex marito di Stefania Orlando svela tutta la verità sul loro matrimonio. I fan della conduttrice sono scioccati, ma l’ex gieffina replicherà a questa intervista? Non ci resta che aspettare